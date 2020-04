Utrechtse filmmaker maakt videoportret van stille stad

De Utrechtse filmmaker Bram Birkhoff heeft onder de noemer Alles is anders – Een ode aan Utrecht de stilte in de stad vastgelegd. De beelden worden begeleid door een gedicht van Hans Verhagen.

Birikhoff noemt zijn video een portret van de stad. “Ik ben direct met filmen begonnen toen de quarantaine begon. Ik vond het interessant om de stad vast te leggen.” Na er een week mee bezig te zijn geweest kwam er een soort drijfveer om iets met de beelden te gaan doen. “Na vier weken had ik uiteindelijk wat ik nodig had om er een echte film van te maken.”

Gedicht

Het gedicht in de video moest voor Birkhoff de huidige tijd weergeven. “Mijn Schoonvader wees mij op Hans Verhagen. Zijn gedicht Deze Afdaling naar Niets lijkt in Niets op Alles raakte mij enorm, omdat het precies vertelt waar wij op het moment met zijn allen inzitten.”

Het gedicht had voor de filmmaker ook een persoonlijke betekenis. “Het is ook een vertaling van mijn persoonlijke situatie. Ik ben altijd op pad, altijd aan het rennen. Nu worden we gedwongen stil te staan. Daardoor ben ik opnieuw naar mijn stad gelijken, die ik al zo lang ken.”