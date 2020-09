Utrechtse fotografe maakt eerste fotoboek over LEGO-creaties van haar zoon

De Utrechtse fotografe Eva Veldhoen maakt haar eerste fotoboek. Het boek dat ze gaat maken, heet PLAY en is geïnspireerd op de LEGO-creaties van haar zoon. Voor de financiering startte ze een crowdfunding.

“Het wordt altijd íets”, dit zijn de gevleugelde woorden van de vijfjarige Oscar, de zoon van fotografe Eva Veldhoen. Zij raakte geïnspireerd door de kleurige, abstracte bouwwerkjes van LEGO-stenen die Oscar maakt. “Ik vond ze gelijk heel mooi en dat zei ik tegen hem. Binnen de kortste keren stond het hele huis vol met kunstwerkjes, bij wijze van.” Die creaties koos Veldhoen als onderwerp voor haar eerste eigen fotoboek: PLAY.

Spelen

De naam PLAY zegt eigenlijk al genoeg; het fotoboek gaat over spelen. Veldhoen omschrijft op de crowdfundingspagina wat spelen voor haar betekent: “Spelen staat voor mij voor het volgen van het plezier, nieuwsgierigheid, mijn intuïtie.” Ze geeft toe dat ze spelen in zekere zin was verleerd. “Ik heb tot een paar jaar geleden in de advocatuur gezeten. Ik was heel perfectionistisch, bang om fouten te maken.”

Bij spelen moet je veel meer durven vertrouwen op het proces, zegt de fotografe: “Je moet het gevoel in je onderbuik volgen.” Om het opnieuw te leren, kon Veldhoen terecht bij de vijfjarige Oscar. “Toen ik hem vroeg: ‘Hoe maak je dat nou?’, zei hij dat hij geen plan had. Hij begon gewoon.”

Crowdfunding

Voor de financiering van dit boek is Veldhoen een crowdfunding is gestart. Mensen kunnen bijdragen aan haar project in ruil voor een kopie van het boek, fotoprints of ansichtkaarten. Ze heeft inmiddels al meer dan de helft van het geld bij elkaar, met de hulp van 130 donateurs.