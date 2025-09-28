Utrechtse frietwinkel Dapp bakt de beste frieten ter wereld

De Dapp Frietwinkel aan de Vinkenburgerstraat in Utrecht heeft officieel de beste friet ter wereld. Eigenaar Siem van Bruggen werd op zaterdag 27 september in het Franse Arras gekroond tot wereldkampioen frietbakken. Hij won de eerste prijs in de categorie ‘Authentieke Friet’, meldt de Franse krant Ici.

De Utrechtse, biologische frietzaak behaalde de wereldtitel met hun klassieker: friet gemaakt van handgesneden Agria-aardappelen, gebakken met de triple-fried-methode en met een vleugje rozemarijn. “Ik maak mijn friet graag van Agria-aardappelen. Die groeien in de zeeklei. En door te werken met biologische aardappelen hebben ze harder moeten werken om te groeien. Daardoor hebben ze meer smaak”, vertelde eigenaar Siem van Bruggen eerder aan DUIC.

Siem, die ook een vestiging in Leiden runt en oprichter is van de Dapp Frietfiets, liet toen al weten trots te zijn op zijn nominatie en plek op het WK. “Wat voor veel mensen een simpele snack lijkt, is voor mij een kunstvorm. Het vraagt precisie, geduld en zorg. Dat ik dit op een wereldpodium mag laten zien, maakt me ontzettend trots.”

Wereldfriet met een twist

Ook collega Daan van Dapp Frietwinkel deed mee aan de internationale strijd, in de categorie ‘Wereldfriet’. Hij presenteerde de ‘Dapp-Spice Bag’, een Iers-Chinees frietgerecht met friet, krokante kip, paprika, ui, knoflook, chili en een geheime kruidenmix. Maar in deze categorie viel de Utrechtse frietzaak buiten de prijzen.