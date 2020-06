Utrechtse gemeenteraad maakt nog maar eens duidelijk: ‘tijd om definitief afscheid te nemen van Zwarte Piet’

Een meerderheid van de Utrechtse gemeeteraad heeft dinsdagavond nog maar eens duidelijk gemaakt dat het volgens de politiek tijd is om afscheid te nemen van Zwarte Piet. De motie van DENK met de titel In Utrecht geen plek voor de Zwarte Piet kreeg voldoende steun.

De motie zorgde nog voor enige discussie omdat er namelijk ook iets in stond dat niet mogelijk was; DENK riep de gemeente op om geen vergunningen af te geven aan feesten waar Zwarte Piet zou komen. Dit is echter juridisch onmogelijk. Daarom stemden meerdere partijen, die op zich voor verandering van Zwarte Piet zijn zoals PvdA, ChristenUnie en de SP, niet voor de motie.

De partijen die wel hun goedkeuring voor de motie gaven noemden dit punt ook, maar vonden het een belangrijk signaal om alsnog voor te stemmen. De andere punten uit de motie steunden ze namelijk wel.

Zo’n punt was onder meer dat de gemeente instellingen gaat stimuleren om definitief afscheid te nemen van Zwarte Piet door te wijzen op de racistische elementen van het karikatuur. GroenLinks, D66, DENK, Student & Starter en Partij voor de Dieren stemden voor. Bij de grote intocht van Sinterklaar in Utrecht is Zwarte Piet al afwezig.