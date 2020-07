Utrechtse gemeenteraad stemt voor minimumloon van 14 euro per uur

De gemeente Utrecht is voor een hoger minimumloon: van 10 euro naar 14 euro bruto per uur. Bijna alle partijen in de gemeenteraad stemden daar donderdagavond mee in. Alleen het CDA en Stadsbelang Utrecht waren tegen.

Actiegroep Voor 14 bood aan het begin van de raadsvergadering een petitie aan met meer dan 1.250 handtekeningen van Utrechters. Zij willen dat het minimumloon van 10 euro naar 14 euro bruto per uur gaat. Voor 14 hoort bij een landelijke campagne van vakbond FNV die momenteel in 45 steden loopt.

Raadslid Queeny Rajkowski (VVD) nam namens de gemeenteraad de petitie in ontvangst. Wethouder Linda Voortman kreeg een taart die in ongelijke stukken was verdeeld. De actiegroep wil dat de rijkdom in Utrecht eerlijker wordt verdeeld. Volgens Voor 14 verdienen mensen met een minimumloon nu te weinig om goed van te kunnen leven.

Voor iedereen

Voortman is het met de actiegroep eens. “Ik ben bereid om samen met jullie te lobbyen voor een hoger minimumloon”, zegt de wethouder. “Het bestaansminimum moet omhoog, zodat de verschillen tussen mensen niet toenemen. Dat staat ook in onze actieagenda.”

Een van de actievoerders vindt het mooi dat de gemeenteraad ook inziet dat een hoger minimumloon nodig is. “We hebben hard ons best gedaan om dit te bereiken. En we gaan net zo lang door tot het minimumloon 14 euro is voor iedereen.”

Het CDA stemde tegen, onder meer omdat de partij de motie te kort door de bocht vindt omdat niet naar alle kanten van het inkomensplaatje wordt gekeken. Stadsbelang Utrecht vraagt zich af wat deze verhoging nu echt oplevert en of mensen er juist niet meer door in armoede gaan leven.