Utrechtse gereformeerde kerk wacht niet op besluit gemeenschap en staat homohuwelijk toe

Twee mensen van hetzelfde geslacht kunnen straks bij de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt aan de Prinses Margrietstraat in Utrecht officieel in het huwelijk treden. Ook mogen mensen die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht toetreden tot de kerkenraad. De Utrechtse religieuze instelling wijkt hiermee af van het landelijke standpunt. Dat meldt het Nederlands Dagblad.

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt heeft in het hele land gebedshuizen, waaronder drie in Utrecht. Er zou binnen de gemeenschap al langer worden gesproken over welk standpunt de kerk moest innemen over het onderwerp. Dit proces begon in 2015 en er werd toen vooral gekeken naar wat er in de Bijbel stond. “Maar daar kwamen we niet uit, want je kunt op basis hiervan zowel voor als tegen zijn”, zegt Melanie Knieriem van de Zuilense kerk tegen het Nederlands Dagblad.

Vervolgens is de kerk op zoek gegaan naar wat de Bijbel over het vormen van een gemeenschap zegt. Dan zou volgens Knieriem duidelijk te lezen zijn dat God zijn Geest aan iedereen heeft geschonken, dus aan ‘homo’s en hetero’s’. Sommige leden van de gemeenschap zouden alleen al vanwege het voeren van het gesprek de kerk hebben verlaten. Anderen, die zich er nooit in hadden verdiept en dit later wel deden, zouden vaak van standpunt zijn veranderd.

Pastoraal

Het kerkverband wijst een relatie tussen twee personen van hetzelfde geslacht in principe nog steeds af. “In concrete gevallen mag hier echter wel ‘pastoraal’ mee worden omgegaan”, schrijft het Nederlands Dagblad. Ondertussen wordt door het kerkgenootschap gewerkt aan een onderzoek waarin het standpunt over het homohuwelijk opnieuw tegen het licht gehouden wordt. Dit verschijnt hoogstwaarschijnlijk in 2023.

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Zuilen gaat dit rapport echter niet afwachten. “We hebben ons wel afgevraagd of dat beter zou zijn, maar dit raakt mensen tot in het diepst van hun wezen. Dan kun je niet zeggen: we wachten de procedure nog even af”, zegt Knieriem tot slot tegen de krant.

Lees hier het hele artikel in het Nederlands Dagblad.