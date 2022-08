Utrechtse Introductie Tijd (UIT) is van start; nieuwe studenten maken kennis met de stad

De 25e editie van de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) is maandag begonnen. Ruim vierduizend nieuwe studenten maken tijdens deze vier dagen kennis met de stad, elkaar en het studentenleven in Utrecht. De UIT was altijd voor wo- en hbo-studenten, maar dit jaar doen er voor het eerst ook mbo-studenten mee.

Het thema van de introductieweek is dit jaar ‘Utrecht pakt UIT’. De afgelopen jaren werd de UIT geteisterd door de coronamaatregelen, maar het evenement kan nu weer in volle glorie plaatsvinden, en dat is te merken in de stad waar honderden nieuwe studenten zich verzamelen.

De organisatie is tevreden over het aantal inschrijvingen van dit jaar. Volgens secretaris Casper van Strien is de UIT met 3.700 deelnemers groter dan in 2019, de laatste keer dat het voor de coronaperiode werd georganiseerd. Sinds corona werd de UIT grotendeels online georganiseerd, en ook dit jaar vindt een deel van het programma in de digitale wereld plaats.

Festivals

Nieuwe studenten leren tijdens de UIT elkaar, de stad en het studentenleven kennen tijdens onder meer verschillende lunches en diners, een City Challenge, een inspiratiefestival, verenigingsmarkt en sportmarkt. Naast het programma in Utrecht zelf, is er ook een online programma voor studenten die niet fysiek aanwezig kunnen of willen zijn.

De UIT werd tot op heden alleen georganiseerd voor wo- en hbo-studenten, maar dit jaar doen middels een pilot ook mbo-studenten mee aan de UIT. Tweehonderd mbo’ers konden zich aanmelden om mee te doen aan de activiteiten van de UIT. Uiteindelijk hebben 26 mbo’ers zich opgegeven. De UIT is maandag begonnen en duurt nog tot en met donderdag 18 augustus.