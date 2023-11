Utrechtse jongeren ontvangen een jeugdlintje op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind ontvingen maandag elf jongeren op het stadhuis in Utrecht een jeugdlintje. Zij kregen deze onderscheiding uit handen van wethouder Dennis de Vries.

Voor de 15de keer reikte de gemeente het jeugdlintje uit aan kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Deze jongeren hebben op hun eigen manier een bijzondere bijdrage geleverd aan hun wijk of aan mensen om hun heen. De redenen waarom jongeren een jeugdlintje krijgen lopen uiteen en zijn ieder jaar weer anders. Bijvoorbeeld omdat zij vrijwilligerswerk doen voor buurtbewoners, mantelzorger zijn voor familieleden, vechten voor het klimaat of zich inzetten voor kinderen uit achterstandswijken.

Tomeloze inzet

Onder andere Louay, Amira en Zaianab en Sofyan kregen een blijk van waardering voor hun hulp aan anderen. De 7-jarige Louay kreeg een jeugdlintje omdat hij zich inzet voor ouderen in zijn flat en kinderen uit de buurt. Zo helpt hij de ouderen met klusjes en zorgt hij voor zijn broertje die een beperking heeft. Ook is hij degene die kinderen in de buurt bij elkaar brengt om samen te spelen of om iets leuks te organiseren.

De 21-jarige Zaianab en de 19-jarige Sofyan hebben zich tijdens hun stage en in hun vrije tijd ingezet voor kinderen uit achterstandswijken. De twee hebben kinderen geholpen met het ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals presenteren en communiceren.

Rolschaatsen

Amira is 12 jaar en organiseert in Overvecht onder meer sport- en speelmiddagen op verschillende basisscholen. Zo leert ze de kinderen rolschaatsen. Iedere keer doet ze dit volgens de gemeente met veel energie en positiviteit. Wethouder De Vries noemt haar daarom letterlijk en figuurlijk een rolmodel voor leeftijdsgenoten. Amira zegt het volgende over de uitreiking: “Ik had helemaal niet verwacht dat ik een jeugdlintje zou krijgen en ben heel erg verrast. Maar ik ben ook wel trots dat ik het gekregen heb.”

Ook Ihsaane (11), Sabir (15), Julia (16), Muhammed (16), Rose (17), Blanca (19) en Zahraa (19) ontvingen een jeugdlintje van de wethouder voor hun bijzondere bijdrage en inzet. Ihsaane houdt haar buurt schoon en kijkt vanuit haar woonkamer of het wel goed gaat met de kinderen op het speelplein. Sabir zet zich in voor leeftijdsgenoten met een fysieke beperkingen. Julia strijdt voor klimaatrechtvaardigheid en Muhammed inspireert schoolgenoten met door hem georganiseerde activiteiten.

Rose zamelde geld in voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië, en Blanca is mantelzorger voor haar broer en verzorgde haar inmiddels overleden moeder. Zahraa helpt vanuit haar eigen ervaring als vluchteling in een asielzoekerscentrum in Utrecht, waar zij tolk is en opkomt voor de belangen en rechten van gevluchte kinderen.

Van groot belang

De wethouder zegt trots te zijn op wat de jongeren voor anderen en de stad doen en benadrukte het belang van omkijken naar de medemens: “Of je nu oud of jong bent: iedereen kan een helpende hand bieden. Dat hoeft niet altijd groots en meeslepend: vaak zijn het juist de kleine gebaren die – voor heel veel mensen – het verschil maken.” Hij bewonderd hun inzet en vindt dat zij een voorbeeld zijn ‘waar we allemaal van kunnen leren’.