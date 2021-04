Utrechtse mondkapjes met bloemzaden erin zijn een hit: ‘Lekker maaltje voor de bijen’

Blauwwitte mondkapjes liggen sinds een jaar verspreid door de stad, overal waar je kijkt. De zwerfmondkapjes brachten Marianne de Groot-Pons op een idee: 100 procent biologisch afbreekbare mondkapjes met bloemzaadjes erin. Haar mondkapjes werden binnen enkele weken al een internationale hit.

De mondkapjes van Marie Bee Bloom zijn behalve biologisch afbreekbaar ook nog goed voor de natuur, voor de bijen bijvoorbeeld. “In het mondkapje zitten zaadjes van een weidebloemenmix verwerkt. Die komen uit als het mondkapje afbreekt” vertelt Marianne.

Wat zijn dan de bloemen die daaruit komen? “Dan moet je denken aan die kleurige bloemen als je langs een weiland loopt. Ik ben inmiddels in gesprek met echte bijenkenners. Nu zorgen de mondkapjes voor een lekker maaltje voor de bijen, daar willen we een driesterrenmaaltijd van maken.” Behalve het kapje zelf, zijn ook de draadjes en de knoopjes afbreekbaar. “De draadjes zijn van wol gemaakt en de bloemetjes, om het mondkapje mee op maat te maken, zijn van afbreekbare eierdozen.”

De hele productie van de mondkapjes vindt plaats in Utrecht. Met de hand. Marianne zou het niet anders willen: “Ik zou nu natuurlijk kunnen investeren in een machine die de mondkapjes maakt – die bestaat vast wel. ’s Ochtends een druk op de knop en dan heb je ’s avonds 10.000 mondkapjes. Maar er zijn nu zo’n dertig mensen per dag aan het werk om de mondkapjes te maken. Dat het helemaal uit Utrecht komt, vind ik een heel leuk aspect. Het kán gewoon, het is alleen iets duurder.”

Wacht even, dertig mensen aan het werk? “Het is bizar. We zijn pas zes weken bezig. Ik had niet durven dromen dat het zo snel al zo groot en succesvol zou zijn”, zegt Marianne. “The Happy Activist heeft het opgepikt. (Een online platform voor duurzame initiatieven, red.) Die hebben er een filmpje over gemaakt. De laatste keer dat ik keek, was dat filmpje 250.000 keer bekeken.” Inmiddels gaan er per dag gemiddeld rond de 300 mondkapjes over de virtuele toonbank.

Positieve vibe

Nu is het trouwens niet de bedoeling dat mensen deze mondkapjes van Marie Bee Bloom wél zomaar in de natuur gooien. Dat moet nog benadrukt, vindt Marianne. “De mondkapjes zijn niet bedoeld als vervanging van de andere mondkapjes en ze moeten geen boost geven aan de ‘wegwerpmaatschappij’. Ik wil met deze mondkapjes geen schade veroorzaken en iets bijdragen aan onze aarde. Het klinkt misschien gek, uit mijn mond, maar ik hoop dat we over een tijd geen mondkapjes meer nodig hebben. Voor nu maken we de mondkapjes van Marie Bee Bloom om een positieve vibe te verspreiden. Nog even de schouders eronder. En tegelijk zetten we de wereld weer in bloei. Het is een gekke tijd, maar laten we wel voor de aarde zorgen zoals we voor onze kinderen zouden zorgen.”