Utrechtse ondernemers maken brouwerij van Stadsboerderij Rood Noot

De Utrechtse ondernemers Fardussa Essa, Wil Verhoeven en Thom van de Pol zijn vanaf dinsdag 20 oktober de eigenaren van de monumentale stadsboerderij Rood Noot. Ze beginnen op 1 januari 2021 met het renoveren van de Stadsboerderij naar Stadsbrouwerij.

Het drietal ondernemers begint vanaf vandaag met de nieuwe plannen. Er moeten ontwerpen en vergunningen komen, voor het opknappen van de boerderij aan de Oude Vleutenseweg in Leidsche Rijn. “Deze boerderij is in 1880 gebouwd”, zegt Van de Pol, “en er is bijna nooit iets aan gedaan.”

Zo moet de boerderij nog goed geïsoleerd worden, om het oude pand ‘energieacceptabel’ te maken. “Maar aan de buitenkant blijft de boerderij eruitzien zoals hij er nu uitziet.” Voor de renovatie van Stadsboerderij Rood Noot heeft de gemeente Utrecht een bedrag van ruim 680 duizend euro vrijgemaakt.

Stadsbrouwerij

De stadsboerderij Rood Noot krijgt na het verbouwen een nieuwe functie als ’stadsbrouwerij’. Essa, Verhoeven en Van de Pol openen in dit monumentale stukje Utrecht een eigen vestiging van Brouwerij De Prael, met een proeflokaal. Hoewel De Prael het financieel moeilijk had, heeft de organisatie onlangs een doorstart kunnen maken.

Dat kon met dank aan moedermaatschappij Stichting DOEN, een organisatie die initiatieven ondersteunt die onder andere zorgen voor een sociale en inclusieve samenleving. Bij de toekomstige stadsbrouwerij in Rood Noot komen dan ook werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Rood Noot

De naam Rood Noot is een omkering van de namen van de voormalige eigenaren Door en Toon. De afgelopen jaren is het gebouw gebruikt door het gelijknamige theatergezelschap. De gemeente maakte in 2018 bekend dat de boerderij verkocht ging worden. In februari van dit jaar ontstond er onrust, toen bleek dat brouwerij De Prael failliet dreigde te gaan.