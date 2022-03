Utrechtse onderzoekers brengen tienduizenden kilo’s afval op Nederlandse stranden in kaart

Utrechtse onderzoekers hebben volledig in kaart gebracht hoeveel afval er vanuit zee op de Nederlandse stranden terechtkomt, onder welke omstandigheden het vooral aanspoelt én waar het vandaan komt. De onderzoekers van de Universiteit Utrecht publiceerden hun resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Ocean Science.

De kennis maakt het mogelijk om te voorspellen waar en wanneer afval aanspoelt, om het gerichter op te kunnen ruimen. De onderzoekers van de Universiteit Utrecht werkten samen met Stichting De Noordzee.

De onderzoekers werkten met een dataset van zes jaar beach cleanups van Stichting De Noordzee, zomerse evenementen waarbij vrijwilligers afval op het strand opruimen. Daaruit blijkt dat er op dit moment tussen de zeventienduizend en dertigduizend kilo afval op de Nederlandse stranden ligt. “Dat is gemiddeld 20 tot 80 kilo afval per kilometer strand”, vertelt Mikael Kaandorp op de website van de Universiteit Utrecht.

Voorspellen

Door deze data te combineren met actuele weergegevens, konden de onderzoekers vaststellen onder welke weersomstandigheden er vooral veel afval aanspoelt. Zo wordt het zelfs mogelijk om vooruit te kijken, vertelt onderzoeksleider prof. Erik van Sebille. “Als je op basis van de weersvoorspellingen verwacht dat er op een bepaalde dag en een bepaalde locatie veel afval gaat aanspoelen, kun je alvast een oproep doen om het dan te gaan opruimen voordat het weer terug de zee in spoelt. Dat is ontzettend belangrijk, want op het strand kun je afval vele malen makkelijker opruimen dan in zee.”

De onderzoekers bestudeerden ook waar het aangespoelde plastic afval vandaan komt. “We vonden een sterk verband tussen hoe oud het plastic afval is en hoeveel afstand het heeft afgelegd”, vertelt Kaandorp. “Het nieuwste plastic komt meestal uit Nederland, wat ouder plastic uit het Kanaal of van de Engelse kust, en een klein deel komt van verder weg, uit Frankrijk of zelfs Schotland.” Aan het soort plastic is goed te zien dat er veel gevist wordt rond het Kanaal: zo’n veertig procent van het plastic afval op Nederlandse stranden is afkomstig van visserijen.

De ‘hotspot’ voor strandafval in Nederland is de kust rond Castricum en Bergen, blijkt uit het onderzoek