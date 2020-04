Utrechtse onderzoekers doen samen met rapper Willie Wartaal mee aan AI-songfestival

Het Eurovisie Songfestival is afgelast en onze Utrechtse deelnemer die voor Griekenland zou uitkomen doet dus niet meer mee. Maar wetenschappers uit Utrecht komen nog wel uit op het AI-songfestival.

Er stond al een digitale tegenhanger van het liedjesevenement op de planning en die krijgt nu nog meer aandacht. Georganiseerd door de VPRO, NPO Innovatie en NPO 3FM strijden tijdens het AI-songfestival 13 teams uit Europa en Australië tegen elkaar met liedjes die doormiddel van artificiële intelligentie gemaakt zijn.

Utrechtse informatici Anja Volk en Iris Ren zitten samen met rapper Willie Wartaal, wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam en VPRO Medialab in een van de Nederlandse teams, genaamd ‘Can AI Kick It’.

Enthousiast

Anja Volk en Iris Ren werken op het snijvlak van muziek en informatica. De onderzoekers trainen zogenoemde deep learning-modellen om muziek in een bepaalde stijl te genereren. Op de website van de Universiteit Utrecht legt Volk uit: “Muziek genereren met AI is een heel interessante uitdaging die ons veel leert over creativiteit. Maar hoe je de resultaten goed kunt evalueren is iets waar we nog steeds niet helemaal uit zijn. Daarom zijn we zo enthousiast over deze wedstrijd.”

De VPRO volgde het Nederlandse team tijdens het schrijven en opnemen van hun inzending, en produceerde een vijfdelige webserie voor het YouTube-kanaal van 3FM.

De webserie, die vandaag in première gaat, verkent verschillende aspecten van AI om vragen te beantwoorden als: welke ingrediënten zijn er nodig voor het componeren van de ultieme hit? Hoe kan een computer zelfstandig een pakkende melodie genereren? En hoe schrijft een computer een goede songtekst?

Willie Wartaal

Het team heeft via een uitgebreid proces de onderdelen van het liedje weten te maken. Als uitvoerend artiest was Willie Wartaal de eerste criticus van de AI-gegenereerde onderdelen. Met het hele team zijn ze tot een liedje gekomen.

Tekst gaat verder onder video.

Net als bij het echte songfestival bestaat de score uit twee delen: publieksstemmen en een score van de ‘vakjury’, een panel van AI-experts. De vakjury baseert zijn oordeel deels op procesdocumenten waarin de teams beschrijven hoe de nummers zijn opgebouwd, welke delen door AI gegenereerd zijn en wat de menselijke inbreng was. Het publiek kan de liedjes beluisteren op de website van de VPRO en tot 10 mei een stem uitbrengen. De winnaar wordt op 12 mei bekend gemaakt.

“Uiteindelijk is winnen voor ons niet het belangrijkste”, zegt Volk. “Op deze manier te werk gaan, met een menselijke artiest in the loop, was al heel waardevol. We hebben veel geleerd van de samenwerking met Willie Wartaal. En daarnaast hopen we vooral dat het veel discussie oproept over AI en muziek.”