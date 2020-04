Utrechtse Stefania Liberakakis in nieuwe documentaireserie Koplopers

De in Utrecht geboren en getogen Stefania Liberakakis werd de afgelopen periode gevolgd door de camera’s van de documentaireserie Koplopers. Ze zou dit jaar voor Griekenland uitkomen tijdens het Eurovisiesongfestival, maar door de coronacrisis gaat dat niet door. Ook toen bekend werd dat het liedjesevenement werd gecanceld door corona draaiden de camera’s.

De nieuwe documentaireserie Koplopers van VPRO Jeugd volgt jonge hoogvliegers die de hemel bestormen. Een ongefilterde en intieme blik achter de schermen van rijzende sterren.

De afgelopen tijd werd de 17-jarige Stefania Liberakakis gevolgd voor de documentaire. Haar droom kwam uit toen ze hoorde dat ze Griekenland mag vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival 2020 in Rotterdam. Via The Voice Kids, Kinderen voor Kinderen en het Junior Songfestival werkt ze al jaren aan haar carrière als artiest.

Gecanceld

Koplopers volgde haar tijdens de voorbereidingen, van repetities en fotoshoots tot bezoekjes aan Griekenland. Toen kwam echter het moment dat het Eurovisiesongefestival werd gecanceld, en daarmee komt ook voorlopig een einde aan de droom van Liberakakis.

De documentairemaker Cassandra Offenberg studeerde in 2016 als regisseur af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Op zondag 12 april wordt de aflevering uitgezonden om 15.00 uur op het YouTube-kanaal van NPO Zapp en op zondag 26 april bij NPO Zapp.