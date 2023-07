Utrechtse ouderen met krappe beurs kunnen zich nog anderhalve maand aanmelden om gratis met het ov te reizen

Ouderen die mee willen doen aan de proef waarbij zij gratis met het openbaar vervoer in Utrecht kunnen reizen, hebben nog anderhalve maand om zich op te geven. Inmiddels maken 3.578 66-plussers gebruik van de regeling.

Vorig jaar maakte de provincie Utrecht bekend een proef te starten waarbij inwoners, die 66 jaar of ouder zijn en een inkomen hebben dat lager is dan 17.700 euro (inmiddels is dat bedrag bijgesteld naar 21.000 euro), gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen. Het gratis abonnement is alleen geldig binnen de grenzen van de provincie en geldt alleen voor de bus, tram en buurtbus en dus niet voor de trein. Ook is het niet mogelijk voor ouderen om op doordeweekse dagen voor 09.00 uur te reizen.

“Ouderen in de provincie Utrecht met een laag inkomen hebben het moeilijk”, zei gedeputeerde Arne Schaddelee destijds. “Er is onder deze groep sprake van stille armoede. De financiële drempel om het huis uit te gaan, is hoog. Eenzaamheid is vaak het gevolg. Het openbaar vervoer kan deze groep over de streep helpen en het leven net iets aangenamer maken. De provincie Utrecht biedt deze mensen daarom een jaar lang gratis gebruik aan van bus en tram.”

De 66-plussers kunnen zich tot en met eind augustus aanmelden en de proef stopt op 9 december. Of ouderen daarna nog steeds gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen is dus nog even de vraag. “Voor 2024 gaan we kijken welk gevolg de proef krijgt”, aldus een woordvoerder van de provincie Utrecht.