Utrechtse partijen bang voor corona-uitbraak onder daklozen nu noodopvang dicht moet

De Utrechtse afdelingen van D66 en ChristenUnie zijn bezorgd over een groep daklozen in de stad. De opvanglocatie voor Oost-Europese dakloze vluchtelingen gaat namelijk dicht en de partijen maken zich zorgen over de gevolgen daarvan voor de gezondheid van de daklozen en de volksgezondheid.

De groep daklozen heeft normaal geen recht op opvang, maar door de coronapandemie werden toch tijdelijke opvanglocaties geopend. De dakloze vluchtelingen konden daar 24 uur per dag terecht zolang het coronarisiconiveau zorgelijk of hoger is.

De laatste richtlijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft echter aan dat de opvang niet open kan blijven. Sinds 1 april worden al geen nieuwe mensen toegelaten en in mei moet de opvang voor Oost-Europese dakloze vluchtelingen helemaal dicht. D66 en ChristenUnie noemen het ‘onlogisch’ om de opvang voor deze mensen net nu af te bouwen.

“Het aantal coronagevallen is nog steeds hoog, de opvang houdt mensen in beeld en zorgt dat ze op tijd gevaccineerd kunnen worden. Bovendien kunnen door deze opvang eventuele uitbraken van corona gemonitord worden”, stellen de partijen in schriftelijke vragen aan de wethouder.

Vaccineren

D66 en ChristenUnie hopen dat de wethouder er bij de minister op wil aandringen om de opvang open te houden tot dak- en thuislozen de kans hebben gehad zich te laten vaccineren tegen corona. Het openhouden van de noodlocaties moet ook voorkomen dat de daklozen niet van stad naar stad gaan reizen op zoek naar opvang.