Utrechtse partijen gaan confrontatie aan bij het Grote Lijsttrekkersdebat in tjokvol TivoliVredenburg

Het Grote Lijsttrekkersdebat in TivoliVredenburg heeft op maandagavond tot confrontaties tussen de drie grootste zittende partijen geleid. Ook de PVV en de Partij voor de Dieren hadden een opstootje. De grote verrassing van de avond is kandidaat-gemeenteraadslid Marcello van der Wal, die tegen alle verwachtingen in op het podium verschijnt om zijn verhaal te doen.



De zaal zit bomvol, voor laatkomers is het niet meer mogelijk binnen te komen. Het debat wordt gevoerd op de Rabo Open Stage. De ruimte is vooral gevuld met jonge mensen – twintigers en dertigers, achteroverleunen met een drankje in de hand. Op verschillende schermen in de ruimte zijn stellingen te zien. Het hele debat is ook te volgen via een YouTube-livestream.

Nog voordat het debat van start gaat, verschijnt er een rouwstoet van Extinction Rebellion: zo’n tien mensen lopen achter elkaar door de zaal om aandacht te vragen voor klimaatslachtoffers. De demonstranten dragen een in elkaar geknutselde kist met de tekst ‘R.I.P. climate change victims’. Een aantal van hen speelt trompet.

Felle discussie

Het debat begint met een stelling over burgerparticipatie, maar komt nog langzaam op gang. Pas bij de tweede stelling, over duurzaamheid en windmolens, ontstaat er reuring op het podium. Er ontketent zich een felle discussie tussen David Bosch van de PVV en Martijn van Heuven van de Partij voor de Dieren. Het is met name Bosch die met zijn vinger naar Van Heuven en de andere partijen wijst.

“Wij zijn tegen van het gas afgaan, en al die energie-onzin”, zegt de PVV-lijsttrekker stellig. Daarop antwoordt Van Heuven: “Verbeter de wereld en begin in Utrecht. Als wij vanuit Utrecht niet het goede voorbeeld geven, dan doet niemand het. We moeten de wereld redden.” Een applaus vult de zaal van TivoliVredenburg.

Tekst loopt door onder afbeelding

Opwinding

Er zijn bepaalde onderwerpen waar het publiek luid op reageert. Met name het debat over duurzaamheid zorgt voor opwinding in het publiek. Zo valt PvdA in de smaak met een betoog over dit thema. “Iedereen moet mee kunnen doen, niet alleen mensen in Oost met laadpalen en Tesla’s.”

En Forum voor Democratie, de partij die klimaatverandering vaak een hoax noemt, wordt uitgejoeld tijdens een pitch. Het boegeroep wordt nog luider als lijsttrekker George Woodham zijn zegje heeft gedaan. “Het klimaat hoeft niet gered te worden en kan niet gered worden. Wat wij doen verandert helemaal niks aan alle doemscenario’s”, preekt hij. “Anders gaan we rechtstreeks op een faillissement af.” Hierop krijgt hij bijval van de FvD-aanhang.

Sociale huur

Na de pauze volgen twee stellingen, over kansenongelijkheid en wonen. Vooral bij de stelling over wonen gaat het los tussen de drie grootste zittende partijen: GroenLinks, D66 en VVD. GroenLinks gaat de strijd hard in en blijft vragen hoeveel sociale huurwoningen er moeten komen. VVD en D66 blijven de vraag vermijden.

Tekst loopt door onder afbeelding

Tijdens het behandelen van de laatste stelling is het Esma Kendir, lijsttrekker van Student & Starter, die meerdere keren applaus krijgt vanuit de zaal. Ze zet haar joker in om op de stelling te reageren. “Student & Starter is de enige partij die elke kans pakt om de wooncrisis aan te pakken. We willen woningen weer betaalbaar maken en leegstand tegengaan.”

‘Vier jaar bombarie’

De grote verrassing van de avond is toch wel Marcello van der Wal, de lijsttrekker van lijst blanco. Niemand had verwacht dat hij kwam, maar uiteindelijk kreeg juist hij, in zijn jasje met zilveren pailletten en wijnrode overhemd, het grootste applaus. “Ik hou van Utrecht. Stem nou eens op iemand als mij, van mijn generatie, die al veertig jaar bij het stadhuis staat om zijn stem te laten horen”, zegt hij in de microfoon. “Dan krijgt u vier jaar bombarie in de raad.”

