Utrechtse pianiste brengt Japanse filmmuziek naar verzorgingstehuizen

De animatiefilms van Disney kent bijna iedereen wel, maar kent u ook die uit Japan? De Utrechtse pianiste en musicoloog Martine Mussies vertaalde de muziek uit een paar van Japans bekendste animatiefilms naar de piano. In samenwerking met stichting Japan Fans geeft ze een reeks concerten in verzorgingstehuizen in de stad.

Het idee om met Japanse filmmuziek aan de slag te gaan, begon als een zomerproject. Na een paar video’s op YouTube geplaatst te hebben ontstond het idee voor een concertreeks. De keuze om op te treden in verzorgingstehuizen kwam van Mussies zelf: “Voor oudere mensen is de zomervakantie vaak een lange en saaie periode. De theaters en concertzalen zijn dicht en hun familie is op vakantie. Een concertje bij ze thuis kan dan echt een hoogtepunt voor ze vormen!”

Voornamelijk de muziek uit de films van het Oscar-winnende Studio Ghibli komt aan bod. De sprookjesachtige composities uit onder meer Spirited Away, Kiki’s Delivery Service en My Neighbor Totoro zullen door Mussies gespeeld worden. Ook Japanse volksliedjes en moderne stukken van hedendaagse Japanse componisten die zich door de filmstudio hebben laten inspireren, komen langs.