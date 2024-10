Utrechtse politieke partijen plaatsen welkomstborden voor vluchtelingen bij opvanglocaties

Lokale politieke partijen hebben vrijdagochtend bij meerdere opvanglocaties voor vluchtelingen in Utrecht welkomstborden geplaatst. Het is een signaal aan het kabinet, dat werkt aan een strenger asielbeleid.

Door borden te plaatsen met de tekst “Hier werken we aan een warm welkom en een veilig thuis voor iedereen die vlucht voor oorlog, conflict en onderdrukking”, reageren zij op het idee van minister Marjolein Faber om afschrikkende borden te plaatsen bij asielzoekerscentra.

De actie is afkomstig van de Partij van de Arbeid, GroenLinks, Volt, Bij1, Student en Starter, Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie en Denk. Er werden borden geplaatst bij het AZC in Oog in Al, de opvanglocatie voor Oekraïners bij stadion Galgenwaard en de opvanglocatie van het COA in Overvecht.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Kritiek

PvdA-raadslid Hester Assen is kritisch op de huidige regering: “Er is geen sprake van een asielcrisis, maar van een zelf gecreëerde opvangcrisis. De regering kiest er bewust voor om opvang te bezuinigen, plekken te sluiten en de spreidingswet in te trekken die zorgt voor een eerlijke verdeling van opvangplekken in het land. Daardoor ontstaan er problemen en overlast.” Assen vindt het ook schadelijk dat vluchtelingen de schuld krijgen van allerlei zaken die misgaan in Nederland.

Assen benadrukt dat de gemeente Utrecht heel anders tegen asiel aankijkt dan Den Haag: “In Utrecht laten we zien dat we door te kiezen voor menswaardige opvang, wél doen wat nodig is. We kiezen voor opvang in plaats van overlast, en we kiezen voor integratie in plaats van segregatie, zoals bij Plan Einstein.” Plan Einstein is een Utrechts initiatief waarbij asielzoekers in contact worden gebracht met buurtbewoners.

GroenLinks-raadslid Melody Deldjou Fard hoopt met de actie duidelijk te maken dat Utrecht fundamenteel andere keuzes maakt dan het kabinet-Schoof. “Achter al deze cijfers zitten gewoon mensen: kinderen, vrouwen, zoals jij en ik. Ze zoeken een veilige plek omdat ze moeten vluchten voor oorlog en geweld. Terwijl het kabinet zijn verantwoordelijkheid laat liggen, vangen we in Utrecht deze mensen op en laten we hen niet in de steek.”