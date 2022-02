Utrechtse proef met betaalbare fietsen voor U-pashouders krijgt vervolg; nog eens 500 fietsen beschikbaar gesteld

Verschillende Utrechtse organisaties gaan nog eens 500 fietsen beschikbaar stellen voor Utrechters die zelf geen fiets kunnen betalen. De fietsen kosten 30 euro, waar ook een jaar lang gratis fietsonderhoud bijhoort. In Overvecht werden vorig jaar al 300 fietsen beschikbaar gesteld en dat bleek een succes.

De proef startte in april vorig jaar. Bij De Dreef in Overvecht konden mensen terecht voor fietslessen en mensen met een U-pas konden voor 30 euro een fiets inclusief een jaar reparaties krijgen. Deze zogenoemde ‘fietsdeals’ waren volgens de gemeente een groot succes: er werden 300 fietsen vergeven en de reacties zijn positief. “De deals voorzien duidelijk in een behoefte”, stelt het college van B&W.

Uit de pilot bleek dat er niet alleen in Overvecht behoefte is aan deze fietsdeals. Bij onder meer buurtteams, Vluchtelingenwerk en de Tussenvoorziening melden zich steeds meer mensen die ook in aanmerking willen komen voor een fietsdeal. Het college heeft daarom besloten om de pilot uit te breiden.

“Dit jaar bestaat Utrecht 900 jaar. Onze ambitie is daarom om 900 bewoners die zelf geen fiets kunnen betalen via een fietsdeal aan een fiets te helpen”, laat het college weten. De Fietsersbond in Utrecht heeft al honderd kinderfietsen ingezameld en het college wil daar bovenop nog 500 extra fietsdeals sluiten. Die extra fietsdeals worden uitgevoerd door de Utrechtse startup BikeFlip. De startup is ook een leerwerkplek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het vak van fietsenmaker kunnen leren.

70.000 euro

De gemeente wil naar eigen zeggen dat iedere inwoner kan fietsen. Dat maakt het makkelijker om naar werk te reizen of deel te nemen aan sociale activiteiten en zorgt ervoor dat Utrechters ‘gezond en vitaal’ blijven. De gemeente trekt eenmalig 70.000 euro uit voor het project. Dat geld komt uit het potje voor een pilot met speedpedelecs. Volgens het college blijkt dat die pilot kan worden uitgevoerd voor een lager bedrag.

De fietsdeals zijn voor U-pashouders uit Utrecht. Mensen die gebruik willen maken van de fietsdeal kan door een mail te sturen naar [email protected].