Utrechtse PvdA presenteert visie om de stad ‘sterker uit coronatijdperk te laten komen’

De PvdA in Utrecht heeft een plan gepresenteerd waarmee ze met bewoners en organisaties willen kijken hoe de stad en haar inwoners tijdens en na de coronacrisis samen kunnen werken. Utrecht na corona, “hoe ziet de stad er dan uit?”, vraagt fractievoorzitter Rick van der Zweth zich af.

“Stille straten, een uitgestorven Utrecht Centraal, lege scholen”, het document van de lokale PvdA begint poëtisch maar er staan tal van plannen in. Het negen pagina tellende document moet vooral als startpunt dienen waarmee de fractie het gesprek wil aangaan.

Scheidslijnen in de stad

Fractievoorzitter Rick van der Zweth: “We komen uit een rare tijd, die heeft een enorme impact gehad. Door de coronacrisis zijn de bestaande scheidslijnen in de stad nog meer zichtbaar geworden. De verdeling tussen arm en rijk, jong en oud en flexibele arbeidskrachten en vaste werknemers werden nog meer blootgelegd. We zien dat de kwetsbaren in de samenleving het hardst geraakt worden tijdens een crisis.”

De politicus noemt echter ook het positieve: “Er ontstonden tal van initiatieven waarbij bewoners elkaar hielpen. Heel veel mensen waren solidair en ondersteunden elkaar. Op die voet moeten we natuurlijk verder.”

Schot voor de boeg

De visie waar de PvdA de afgelopen weken aan heeft gewerkt is een schot voor de boeg, een aanzet tot een gesprek dat de lokale partij vooral wil gaan voeren met inwoners en organisaties in de stad. “We willen in Utrecht niet dat het recht van de sterkste geldt, maar dat iedereen mee kan komen. Juist in deze tijden moeten we oog hebben voor de kwetsbaren in de samenleving.”

Zo is volgens Van der Zweth bijvoorbeeld goed te zien dat leerlingen die uit een lastigere thuissituatie komen ook een grotere leerachterstand hebben opgebouwd. “Terwijl gelijke kansen in het onderwijs juist heel belangrijk zijn. Het laat ook zien hoe belangrijk het hebben van een laptop is, of dat een taalachterstand een impact kan hebben.”

Visie

In de visie van de PvdA wordt aan de hand van meerdere onderwerpen maatregelen genoemd. Het gaat over betaalbaar wonen, ruimte voor wandelaars en fietsers, aandacht voor freelancers en zelfstandigen, ondersteuning voor mantelzorgers en werkgelegenheid.

Maar Van der Zweth wil ook vooral inspiratie gaan opdoen in de stad. Tijdens gespreksavonden moet duidelijk worden waar bewoners behoefte aan hebben. “Daarbij is ook de vraag hoe we de anderhalvemetersamenleving in de stad willen inrichten. De ruimte is schaars in de stad, dat moet eerlijk verdeeld worden. Ik zie daarbij ook mooie initiatieven ontstaan, waarbij sportaccommodaties hun buitenterreinen gaan delen met elkaar, maar ook openstellen voor inwoners die het minder breed hebben.”

Hoewel het college onlangs heeft aangekondigd in de zomer onderwijs aan te bieden aan leerlingen met een achterstand wil Van der Zweth ook benoemen dat de gemeente juist eerder hier bezuinigd op heeft. “De visie die wij nu gepresenteerd hebben en de reacties die wij gaan verzamelen kunnen in ieder geval ook door het college als inspiratie gebruikt worden. Er moeten nu goede plannen worden gemaakt, en in ieder geval niet bezuinigd worden als er zo weer wat lucht komt. We moeten de inwoners juist perspectief blijven bieden.”

Lees het hele plan hier (pdf)