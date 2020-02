Utrechtse Stefania Liberakakis (17) vertegenwoordigt Griekenland op Songfestival

De in Utrecht geboren Stefania Liberakakis (17) treedt in mei voor Griekenland op tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Dat heeft de Griekse omroep ERT bekendgemaakt.

Eerder zei Spiros Chalos, manager van Liberakakis al tegen DUIC dat hij positief gestemd was. “De kans is heel groot en ze is er ontzettend druk mee. […] Het is heel spannend, maar vooralsnog zijn we in afwachting.” Vandaag is die spanning dus weggenomen.

Liberakakis schrijft op Instagram dat ze Griekenland met trots zal vertegenwoordigen. “Het is zo gek om te beseffen dat deze droom werkelijkheid wordt”, is te lezen in een bericht. Het nummer dat ze gaat zingen heet Superg!rl en heeft veel Griekse invloeden.

Junior

De zangeres deed in 2016 voor Nederland mee aan het Junior Songfestival, waar ze op de achtste plaats eindigde. Ze deed ook mee met The Voice Kids en zong bij Kinderen voor Kinderen.

Haar eerste single ‘Stupid Reasons’ werd uitgebracht in 2018. Onlangs werd ook haar tweede single ‘Turn around’ uitgebracht. Als actrice was ze vorig jaar in drie bioscoopfilms en de tv-serie ‘Brugklas’ te zien. Liberakakis treedt op 14 mei op in de tweede halve finale van het Songfestival.