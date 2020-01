Spanning stijgt: Is er toch nog Utrechtse inbreng op het Eurovisie Songfestival?

De organisatie van het Songfestival ging aan Utrecht voorbij, maar de eer van Utrecht kan toch nog hoog worden gehouden. De geruchten rond de in Utrecht geboren popartiest en actrice Stefania Liberakakis (17) zijn namelijk hardnekkig: alles wijst erop dat de Liberakakis in mei voor Griekenland gaat optreden tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Manager Spiros Chalos: “De kans is heel groot en ze is er ontzettend druk mee.”

Volgens Chalos komt de lokale Griekse omroep ERT in de komende weken met een officiële aankondiging. “Het is heel spannend, maar vooralsnog zijn we in afwachting.” Stefania Liberakakis zit volgens hem nog in de ‘running’ en moet het alleen nog maar waarmaken. “Op het moment dat wij het weten hangen we zeker de vlag uit!”

De popartiest is in Utrecht geboren en komt uit een Griekse familie. In 2016 maakte ze deel uit van de Kisses-groep die Nederland tijdens het Junior Songfestival vertegenwoordigde. Samen met Kymora Henar en Sterre Koning eindigde ze toen op een 8e plaats met 174 punten.

Utrechtse bijdrage

Nu is de kans groot dat Liberakakis weer op het grote podium mag staan, waardoor Utrecht toch deel uitmaakt van het Songfestival. De Domstad was een tijd in de race om het grote festival te organiseren, maar in juli werd bekend dat Utrecht geen kans maakt.

Door Griekse media wordt gemeld dat Liberakakis voor het Songfestival gaat samenwerken met songwriter Dimitris Kontopoulos, die onder andere bekend is van het liedje ‘Scream’ van Sergey Lazarev en ‘Shady Lady’ van Ani Lorak. Die informatie is echter nog niet bevestigd.

Haar eerste single ‘Stupid Reasons’ werd uitgebracht in 2018. Onlangs werd ook haar tweede single ‘Turn around’ uitgebracht. Als actrice was ze vorig jaar in drie bioscoopfilms en de tv-serie ‘Brugklas’ te zien.