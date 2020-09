Utrechtse studenten verzamelen binnen korte tijd 175 slaapzakken voor vluchtelingen op Lesbos

Drie Utrechtse studenten van studentenvereniging Navigators hebben in een paar dagen tijd maar liefst 175 slaapzakken bij elkaar gesprokkeld. De slaapzakken worden naar het Griekse eiland Lesbos gestuurd, waar momenteel duizenden dakloze vluchtelingen verblijven.

Op Lesbos brak vorige week brand uit in vluchtelingenkamp Moria. Ruim 12.000 mensen raakten daardoor dakloos. Omdat de winter voor de deur staat besloot hulporganisatie Because We Carry slaapzakken in te zamelen voor de dakloos geraakte vluchtelingen.

Myrthe Bosman, Suzanne Lagerweij en Jana van Hooijdonk van Navigators Studentenvereniging Utrecht zagen de oproep van de hulporganisatie voorbijkomen. “Hoe cool zou het zijn als we een paar slaapzakken konden doneren”, dachten de studenten.

Op zondag deelden ze een oproep op sociale media. Dat leverde meteen veel reacties op. “Wij hoopten een paar honderd euro op te halen, maar binnen een kwartier stond de teller al op 200 euro”, zegt Bosman. De oproep werd door veel mensen gedeeld en zondagavond was er al een bedrag van 1.000 euro opgehaald. Uiteindelijk heeft de actie van de studenten 4.750 euro opgeleverd.

Vrijbuiter

De volgende stap was het aanschaffen van slaapzakken. “Dat was nog een hele klus omdat alle aanbiedingen die wij vonden al waren uitverkocht. Toen we op een gegeven moment een bestelling hadden geplaatst bleek dat zij niet op tijd konden leveren. Die moest dus weer worden ingetrokken.”

Uiteindelijk zijn de studenten bij Vrijbuiter terechtgekomen. “We hadden afgesproken om 141 slaapzakken te kopen. Zij zouden er negen doneren en ook nog eens 1.000 euro korting geven.” Naast de 150 slaapzakken van Vrijbuiter wisten ze ook op een andere locatie nog 25 slaapzakken te kopen.

Inzamelplekken

Because We Carry zocht per provincie twee inzamelingsplekken, waar per locatie 650 slaapzakken konden worden opgeslagen. Hier konden mensen en bedrijven zich voor opgeven. Anne Vermeulen, die in juli nog op Lesbos was om hulp te verlenen, zag de oproep vrijdagavond op sociale media en besloot de berging van haar huis aan de Pal Maleterstraat in Utrecht beschikbaar te stellen.

Zaterdag hoorde ze dat ze was uitgekozen. “Ik ben toen direct mijn berging leeg gaan halen, ik slaap nu dan ook tussen een paar fietsen.”

Vermeulen werd overdonderd door mensen die slaapzakken wilden komen brengen. “Ik kreeg honderden e-mails en telefoontjes. Ik wist niet wat me overkwam. Wel echt fantastisch om te zien dat zoveel mensen iets willen doen.”

Fantastisch

Vermeulen werd ook gebeld door de drie studenten. “Ze zeiden in eerste instantie een paar slaapzakken te willen doneren, maar vertelden daarbij dat ze nog geld aan het inzamelen waren en niet wisten hoeveel het er gingen worden. Uiteindelijk bleken het er dus 175 te zijn, echt fantastisch.”

Niet alleen Vermeulen was overdonderd, de drie studenten zagen dit ook niet aankomen. “We hadden niet verwacht dat het zo’n succes zou worden. Ik vind het heel mooi om te zien dat dit zoveel mensen raakt en het is ook bemoedigend dat zoveel mensen iets willen doen voor een ander”, aldus Bosman.

In Nederland zijn zo’n 15.000 slaapzakken gedoneerd. Ze worden donderdag per vliegtuig naar Griekenland gestuurd.