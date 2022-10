Utrechtse thuiszorgaanbieder ‘levert geen goede zorg’ en moet cliënten overdragen aan collega’s

De thuiszorgaanbieder Fast & Easy Care uit Utrecht mag geen cliënten meer aannemen of behandelen. Dat oordeelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op basis van inspectiebezoeken. Voor 2 november van dit jaar moeten alle cliënten bij een andere zorgaanbieder zijn ondergebracht.

Eerder berichtte DUIC al dat Fast & Easy Care geen nieuwe cliënten meer mocht aannemen vanwege de ‘grote tekortkomingen’ in de zorg. Zo zouden bepaalde medische handelingen worden uitgevoerd door mensen die hier niet bevoegd voor waren. Er zou geen duidelijk overzicht in het toedienen van medicatie zijn en ook zouden cliënten niet in hun eigen dossier kunnen kijken.

Fast & Easy Care mag pas weer cliënten aannemen als er na een toetsing door de inspectie is vastgesteld dat de zorgaanbieder aan de normen voldoet. Ook moet de zorgaanbieder alle cliënten binnen drie weken overdragen aan een andere zorgverlener; die termijn loopt af op 2 november 2022.

“Wij zijn van mening dat het besluit tot het nemen van deze maatregel niet eerlijk verlopen is”, reageert Fast & Easy Care op de aanwijzing. Die zou een verbeterplan in werking hebben gezet en zou verpleegkundigen bij hebben geschoold. “Wij hebben geconstateerd dat de inspectie deze stukken niet heeft meegenomen in hun overweging.”

