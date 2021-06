Utrechtse visdeurbel verdwijnt maandag, maar komt volgend jaar terug

Het trekseizoen is voorbij en dus gaat de visdeurbel bij de Weerdsluis weer offline. Sinds de lancering van de visdeurbel eind maart werd ruim 100.000 keer digitaal aangebeld door mensen die vissen voor de sluis zagen wachten. Daarmee is voor vrijwel elke vis die voor de sluis lag te wachten persoonlijk op de bel gedrukt, meldt de gemeente. De visdeurbel was zo’n groot succes dat hij volgend voorjaar weer in gebruik wordt genomen.

De visdeurbel werd in het leven geroepen om vissen te helpen die op zoek zijn naar een plekje om eitjes te leggen. De Weerdsluis vormt een obstakel op de route naar de Kromme Rijn en daar wilde de gemeente wat aan doen.

Bij de Weerdsluis werd een camera in het water geplaatst en er werd een website gelanceerd. Iedereen die via de livestream op de website een vis voor de sluisdeuren zag zwemmen, kon op de visdeurbel klikken. Sluiswachters kregen vervolgens een seintje, waarop ze de sluis konden openen voor de vissen.

2 miljoen bezoekers

En die visdeurbel werd massaal ingedrukt. De website werd in de paar maanden dat die online was 2 miljoen keer bezocht en trok 440.000 unieke bezoekers. Gemiddeld namen mensen 4 à 5 keer een kijkje bij de vissen voor de sluis.

De visdeurbellers kwamen voornamelijk uit Utrecht, maar volgens de gemeente was er interesse van mensen over de hele wereld. Onder meer Spanjaarden, Taiwanezen en Canadezen wisten de visdeurbel te vinden.

Kennis vergroten

“Opvallend veel mensen hadden interesse in het leven in de grachten van Utrecht”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “Dit laat zien dat initiatieven zoals de visdeurbel een mooie manier zijn om kennis over de natuur onder water en in de stad te vergroten. Het is geweldig dat zoveel mensen hier enthousiast van worden. Het is belangrijk dat dieren zich vrij door Utrecht kunnen bewegen. En een goede en groene omgeving draagt ook bij aan een fijne en gezonde woonomgeving voor de mensen.”

Meer inzicht

De visdeurbel helpt de vissen dus de sluis door, maar de camera moet ook meer inzicht geven in de soorten en het aantal vissen dat in de Utrechtse wateren zwemt. De eerste resultaten van dat onderzoek zijn inmiddels bekend: de baars verscheen het vaakst voor de camera en ook de snoek, blankvoorn en brasem kwamen veel voor.

Ook werden de paling en winde een enkele keer gespot. De winde is een echte riviervis, wat er volgens de gemeente op wijst dat de grachten en singels de verbinding vormen tussen de Vecht en Kromme Rijn en onderdeel zijn van een riviersysteem.

Uitgeschakeld

De visdeurbel is vanaf maandag uitgeschakeld omdat het trekseizoen van de vissen voorbij is, maar de gemeente heeft al aangekondigd dat de bel ‘vanwege de geslaagde werking en grote interesse’ volgend voorjaar weer wordt gebruikt.