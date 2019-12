Utrechtse vrijwilligersorganisatie Handjehelpen viert 40 jarig jubileum

De vrijwilligersorganisatie Handjehelpen uit Utrecht viert dit jaar een bijzonder jubileum. 40 jaar geleden besloten twee ouders van een kind met een beperking om informele zorg te organiseren voor kwetsbare Utrechters. Dat moment bleek de start van een organisatie met momenteel meer dan 30 medewerkers, 1.300 vrijwilligers en 350 stagiairs.

“Door de veranderingen in de zorg kunnen professionele zorginstellingen minder tijd voor persoonlijk contact en aandacht vrijmaken. Dat kunnen wij mooi aanvullen”, vertelt Irene Domburg, directeur van Handjehelpen. In het afgelopen jaar bood de organisatie bijna 131.000 uur aan hulp en werden er meer dan 2.000 koppelingen gemaakt.

De stichting werkt volgens een zogenaamde matching-procedure. Elke koppeling tussen vrijwilliger/stagiair en hulpvrager is maatwerk waarbij de wensen en behoeften van de hulpvrager centraal worden gesteld. “Als iemand bijvoorbeeld heel erg van vissen houdt, zoeken wij iemand die daarmee ervaring heeft en dat ook leuk vindt. We zijn eigenlijk een soort datingbureau!”

Kwetsbare Utrechters

Er wordt veel tijd besteed om vrijwilligers en stagiairs te begeleiden in het contact. Handjehelpen is een zelfstandige stichting en werkt veel samen met zorgprofessionals. Met elkaar bieden ze hulp en deskundigheid aan kwetsbare Utrechters. Daar is vaak achtergrondkennis voor nodig.

De organisatie is actief in 18 gemeenten, waarvan 17 in de provincie Utrecht. Gespecialiseerde regiocoördinatoren zijn verantwoordelijk voor ieder hun eigen gebied. Zij kennen de lokale situatie en hebben goede vakkennis. De organisatie zoekt actief naar kwetsbare Utrechters, maar mensen worden ook via huisartsen en de buurtteams naar Handjehelpen verwezen.

Bijzondere verhalen

Er zijn volgens Domburg vele verhalen te vertellen over leuke koppels. Een goed voorbeeld is het verhaal van de 90-jarige meneer Revet en vrijwilligster Aniek. Revet is halfzijdig verlamd en komt hierdoor bijna niet meer buiten. Twee keer per maand komt Aniek bij hem op bezoek. Laatst gingen ze op avontuur naar de Utrechtse binnenstad. Daar was meneer Revet al tien jaar niet meer geweest.

Het was een bijzondere reis; en voor Revet een echte cultuurshock. Met de rolstoel gingen ze overal heen: langs het station, het Stadskantoor, het Bolletjesdak en door Hoog Catharijne. Hij herkende de binnenstad eigenlijk helemaal niet meer. Maar bakker Wammes was hij niet vergeten; daar woonden ooit zijn oude buren. Aan het einde van de dag hebben zij een terrasje gepikt op de Neude.

Hoe de komende 40 jaar er voor Handjehelpen uitzien? Dat is volgens Domburg lastig te voorspellen, de organisatie streeft in ieder geval niet perse naar landelijke groei. Een ding is volgens haar in ieder geval zeker: “Wij willen kwetsbare kinderen, volwassenen en families zo snel mogelijk en zo goed mogelijk helpen.”