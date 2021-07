Utrechtse wijk Zuidwest krijgt nieuw wijkcultuurhuis; ‘Het wordt een open culturele huiskamer’

In de Utrechtse wijk Zuidwest komt een nieuw wijkcultuurhuis. De gemeente heeft stichting Kunst en Cultuur Kanaal30 een subsidie gegeven voor de realisatie van deze culturele plek.

Eerder dit jaar liet de gemeente weten dat aan de zuidzijde van de stad een wijkcultuurhuis ontbreekt. Er is toen een zoektocht van start gegaan om een partij te vinden die zo’n plek wil exploiteren. Een onafhankelijke commissie heeft zich vervolgens gebogen over de aanvraag van Kanaal30 en zou onder de indruk zijn geweest over de visie, ambitie en ondernemingslust van de stichting.

“Er ligt een interessant plan voor deze nieuwe cultuurplek aan de zuidkant van Utrecht”, zegt wethouder Anke Klein. “Wij zien dit als een mooie aanvulling op de bestaande wijk- en jongerencultuurhuizen elders in de stad. Samen zorgen zij voor talentontwikkeling en verbinding in de Utrechtse buurten. De artistiek-inhoudelijke kwaliteiten van Kanaal30 en hun ervaring met samenwerking met organisaties en makers uit de omgeving is ontzettend waardevol.”

Merwedekanaalzone

Het nieuwe wijkcultuurhuis moet een ‘open culturele huiskamer’ worden waar makers en bewoners samen kunnen komen. Kanaal30 krijgt subsidie voor de programmering van culturele activiteiten als het huis de deuren opent. In de voorbereiding denk de stichting mee over het gebouw en organiseert het al activiteiten met de buurt.

Waar het wijkcultuurhuis precies komt is niet bekend. De gemeente ziet het liefst dat het gebouwd in de Merwedekanaalzone. “De ontwikkeling van het gebied biedt een mooie kans voor de ontwikkeling van deze culturele voorziening”, schreef de gemeente eerder al in een brief aan de raad.