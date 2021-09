Vanaf oktober rijdt er een nieuwe slaaptrein tussen Utrecht en verschillende Europese steden

Op station Utrecht Centraal stopt vanaf 15 oktober een nieuwe slaaptrein die naar verschillende steden in Europa rijdt. Reisorganisatie Flywise wil hiermee een alternatief bieden voor vliegvakanties.

Het initiatief heet GreenCityTrip.nl. De trein gaat vanaf halverwege oktober 2021 twee keer per week rijden naar Praag, Wenen, Venetië, Innsbruck, Verona en Milaan. Aan boord zijn 700 slaapplekken. De trein vertrekt in de avond vanuit Nederland en reizigers kunnen opstappen in Utrecht, Breda, Rotterdam, Amsterdam en Arnhem.

Flywise meent dat de vraag naar duurzame alternatieven voor vliegtuigen groeit. “Met deze stap lopen wij als reisorganisatie voorop om de reiziger nog meer verantwoord te laten reizen”, zegt Maarten Bastian, mede-eigenaar van Flywise. “[…] De trein blijft trouwens staan op de bestemming, zodat de city-tripper ook hier de garantie heeft dat hij weer veilig terug kan reizen naar Nederland.”

Eind mei ging ook de nachttrein tussen Utrecht en Wenen weer rijden. De Nightjet, zoals deze trein heet, vertrekt elke dag aan het begin van de avond vanuit Amsterdam om via Duitsland uiteindelijk in Oostenrijk aan te komen.