Veel leegstaande winkels in Leidsche Rijn Centrum; wat is er aan de hand?

Wie momenteel een rondje loopt in Leidsche Rijn Centrum ziet veel gesloten winkels. Meerdere winkels staan leeg en andere zaken sluiten binnenkort hun deuren. Vanwaar deze leegstand?

Terwijl de markt in het hart van Leidsche Rijn Centrum goed volloopt, is het bij de winkels een stuk rustiger. Veel winkels staan leeg en sommige winkelpanden worden zelfs helemaal niet in gebruik genomen. Huub Elders, centrummanager van Leidsche Rijn Centrum, bevestigt dat er inderdaad een aantal winkels leeg zijn gekomen. “De reden dat dit een aantal winkels tegelijkertijd zijn, is voornamelijk dat een groot deel van de huurovereenkomsten voor vijf jaar liepen en huurders dit jaar dus de mogelijkheid hadden om de huurovereenkomst te beëindigen. Het grootste deel van deze winkeliers heeft besloten om de huurovereenkomst te verlengen, maar er zijn er ook een aantal die dat niet hebben gedaan. Doordat een gedeelte van die winkeliers nu vertrekt, is het aantal lege winkelpanden op dit moment iets hoger dan vorig jaar.”

"Een groot deel van de huurovereenkomsten voor vijf jaar liep dit jaar af" – Huub Elders, centrummanager Leidsche Rijn Centrum

‘De stekker eruit’

Een van de zaken die onlangs is gesloten, is herenkledingzaak Jack & Jones. Volgens de filiaalmanager heeft de sluiting van de vestiging in Leidsche Rijn Centrum een aantal redenen. “Het huurcontract van de afgelopen vijf jaar loopt nu af, maar daarnaast is het centrum niet meer rendabel genoeg om open te blijven. Veel dagjesmensen die van buiten het centrum komen, gaan naar het centrum van Utrecht om te shoppen omdat dat dichtbij ligt, dus naar Hoog Catharijne en Vredenburgplein. En mensen vanuit het centrum van Utrecht komen juist weer naar Leidsche Rijn Centrum, omdat het hier toch rustiger winkelen is. Maar aangezien dat aantal klanten zo weinig is, is het niet rendabel meer om open te blijven. Daarom heeft het hoofdkantoor besloten om de stekker eruit te trekken.” De filialen van Jack & Jones in het centrum van Utrecht en Nieuwegein blijven wel bestaan. Het personeel van de vestiging in Leidsche Rijn Centrum wordt dan ook herplaatst in de andere filialen van de winkelketen.

Modezaak Vila heeft plannen om binnenkort het pand van Vero Moda aan de Wenenpromenade te betrekken. De kledingzaken vallen namelijk onder één eigenaar, een franchise, en nu is besloten dat de twee zaken worden samengevoegd tot één winkel: Vero Moda Vila. Dat betekent dat het pand waar Vila momenteel nog gehuisvest is, aan het Hof van Bern, ook leeg komt te staan. Het is nog onbekend wat hier precies voor in de plaats komt.

Ook hamburgerrestaurant Five Guys heeft op 25 februari bekendgemaakt dat het filiaal in Leidsche Rijn permanent is gesloten. Bij lunchzaak Dagelijks Lekker hangt een briefje op de deur dat de horecazaak sinds 10 maart dicht is.

Ter overname

Daarnaast staat de Spaanse bar Iberico op het Brusselplein al een aantal weken leeg. De horecagelegenheid is al een tijd niet toegankelijk en de zaak wordt ter overname aangeboden op Funda. Ook wordt kiprestaurant Alan & Pim’s ter overname aangeboden op Funda. Beide bedrijven zijn benaderd met de vraag waarom de filialen ter overname worden aangeboden op Funda. Bar Iberico is helemaal niet te bereiken en Alan & Pim’s wil geen commentaar geven.

Faillissementen

Er zijn ook enkele winkeliers failliet gegaan. Vorig jaar moesten wijnbar Most en bloemenwinkel Johan vanwege een faillissement de deuren sluiten. “Dat is natuurlijk enorm spijtig”, zegt Huub Elders, centrummanager van Leidsche Rijn Centrum. “Dat heeft ons inziens te maken met de uitdagende omstandigheden waarmee winkeliers de afgelopen jaren te maken hebben gehad en nog steeds hebben.” Zo gaven de eigenaren van bloemenwinkel Johan destijds aan dat vooral de gevolgen van de coronapandemie het voormalige Utrechtse familiebedrijf de das om heeft gedaan.

Pijnacker Sport B.V., beter bekend onder de naam Wijtman Sport, heeft de deuren op 1 februari ook permanent gesloten. Via een website waar actuele informatie te vinden is over faillissementen, is te lezen dat de sportkledingwinkel op 16 maart officieel failliet is verklaard.

Aanpak kwetsbare winkelgebieden

In 2021 heeft de gemeente Utrecht het plan ‘Aanpak kwetsbare winkelgebieden’ gepresenteerd. Dit om de leegstand in winkelgebieden in Utrecht – onder andere door online winkelen, het schrale aanbod en de coronacrisis – tegen te gaan. Ook Leidsche Rijn Centrum werd bestempeld als kwetsbaar winkelgebied, vanwege het slecht scoren op ‘huidig functioneren’ na een analyse van Stec Groep uit 2020. Er was te veel leegstand en 50 procent van alle verkooppunten betrof niet-dagelijks aanbod. Daar vallen onder andere kleding- en schoenenwinkels, boek- en muziekwinkels, winkels met huishoudelijke artikelen en warenhuizen onder. Ook de effecten van landelijke coronamaatregelen, zoals de lockdown en beperkingen voor horeca en winkelbezoek, waren goed zichtbaar in Leidsche Rijn Centrum. Het winkelgebied trok in deze coronaperiode weinig bezoekers.

Voor Leidsche Rijn Centrum werd een concept-plan van aanpak omschreven. Er moest onder meer ingezet worden op een mix van winkels, innovatie en ‘fun’-functies, zoals bowlen, biljart/pool en galerie/kunst. De eigenaar van het centrum wilde ook nog graag een extra supermarkt toevoegen, bijvoorbeeld een prijsvechter of Aziatische supermarkt. Overige ideeën voor verbetering van de openbare ruimte waren betere verlichting, bewegwijzering, zichtbaarheid aanbod, fiets parkeren en meer handhaving.

“De wijk eromheen is nog volop in ontwikkeling” – Huub Elders, centrummanager Leidsche Rijn Centrum

Het plan heeft er onder andere voor gezorgd dat er vorig jaar diverse winkels in het winkelcentrum zijn bijgekomen waaronder ANWB, Let’s Woon, Mamma Mia Trattoria, Sofa Company, Van Nispen tot Sevenaer Klinieken en drie Aziatische hotspots. Ook heeft Leidsche Rijn Centrum subsidieaanvragen ingediend. Die richten zich op onderzoek naar doelgroepen, bezoekersstromen en ondernemerswensen; doorontwikkeling van de merkidentiteit en de branchering van het winkelaanbod en het vinden van passende winkelformules. Het onderzoek om het winkelgebied Leidsche Rijn Centrum aan te pakken loopt nog steeds.

Volgens centrummanager Huub Elders ontwikkelen de bezoekersaantallen zich nog steeds positief. “We verwachten dat deze ontwikkeling zich de komende jaren doorzet omdat de wijk eromheen nog volop in ontwikkeling is en het winkelcentrum ook een nog steeds grotere aantrekkingskracht krijgt voor consumenten van buiten Leidsche Rijn.” Elders verwacht dat de leeggekomen winkelruimten dit jaar weer verhuurd gaan worden.