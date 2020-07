Verboden demonstratie vindt toch plaats in Utrecht

De verboden demonstratie van Nederland in opstand is in Utrecht toch voor een deel doorgegaan. Het protest begon in Park Oog in Al, maar toen de demonstranten van de politie te horen kregen dat ze daar weg moesten gaan gingen ze lopen. Op de Kanaalstraat werd gezegd dat de ME ging ingrijpen en daardoor loste de menigte uiteindelijk op.

De gemeente ging er in eerste instantie vanuit dat de demonstratie op het Jaarbeursplein kon plaatsvinden, maar de afgelopen week kwamen er signalen binnen dat relschoppers naar de stad wilden komen. Daarop is besloten om het protest te verbieden.

De organisator riep ondanks het verbod iedereen op om naar de binnenstad van Utrecht te komen. Een kwartier voor aanvang van demonstratie werd via een WhatsApp-groep bekendgemaakt dat het protest in Park Oog in Al ging plaatsvinden.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Park

Na verloop van tijd kwamen er steeds meer mensen naar het park en op een gegeven moment stonden er een paar honderd demonstranten. Het leek er in het begin even op dat het protest in het park door kon gaan. Organisator Tinus Koops zei na een gesprek met de politie dat er overlegd ging worden. Uiteindelijk werd toch besloten om de demonstratie niet toe te staan.

Daarop besloot de menigte in een mars richting het station te lopen. Vanuit Park Oog in Al liepen ze met een omweg richting de Kanaalstraat. Daar werd door de politie gezegd dat de Mobiele Eenheid verderop klaar zou staan om de menigte uit elkaar te drijven. Koops riep de demonstranten toen op om te verspreiden en dat was ook het einde van het protest.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Gearresteerd

De demonstranten zijn het onder andere niet eens met de coronamaatregelen. Zij vinden dat ze in hun vrijheid worden beperkt en dat bedrijven onnodig schade oplopen. De naam van het protest was dan ook: ‘Stop de 1,5 meter waanzin. Vrijheid politiegeweld’.

De politie zegt dat er over de hele dag 15 mensen zijn aangehouden. “Er zijn momenteel groepen in Utrecht die erop uit zijn de openbare orde te verstoren. Zij zijn meerdere keren aangesproken en gevraagd naar huis te gaan. Zij hebben dit geweigerd en daarom hebben op diverse locaties in totaal nu zo’n 15 aanhoudingen plaats gevonden in Utrecht.”