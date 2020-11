Vergunning voor Utrechtse asfaltcentrale gestookt op biomassa

De gemeente Utrecht heeft de vergunning verleend voor een biomassa gestookte asfaltcentrale. Begin dit jaar noemde de gemeente biomassa het minst wenselijke, maar enige alternatief voor aardgas.

De komst van een asfaltcentrale naar het industrieterrein Lage Weide is geen verrassing, in 2016 werd er al een vergunning verleend voor de komst van het bedrijf. Toen was er nog sprake van gasgebruik, begin dit jaar werd duidelijk dat het bedrijf biomassa wil gaan gebruiken.

Niet alle vormen van biomassa zijn duurzaam. Bij biomassa wordt (afval)hout verbrand om energie op te wekken. Deskundigen zijn het niet eens over de duurzaamheid van biomassa, daarbij speelt de vraag mee waar het hout vandaan komt dat verbrand gaat worden. Vaak wordt hout gekocht uit het buitenland. De gemeente Utrecht noemde het begin dit jaar het minst wenselijke alternatief voor gasgebruik. Wel kan het zorgen voor een flinke CO2-reductie ten opzichte van gasgebruik.

Duurzaam

De eigenaar van de asfaltcentrale en de gemeente hebben afgesproken dat er alleen hout uit ‘duurzaam beheerd bos’ gestookt mag worden. Het gebruikte biomassa moet een speciaal certificaat hebben, dat heet NTA8080. Dat zou er voor moeten zorgen dat bij de productie van het hout, gekapte bomen worden terug geplant en het leefgebied voor dieren niet structureel wordt beschadigd.

Tegen het verlenen van de vergunning zijn verschillende zienswijzen binnengekomen. Daardoor is de vergunning op een paar punten aangepast. Onder meer Milieugroep Zuilen maakt zich zorgen over de komst van de centrale. Door de komst van de asfaltcentrale, en het gebruik van biomassa, gaat de lokale luchtkwaliteit namelijk achteruit.

Al met al ziet de gemeente geen redenen om de vergunning te weigeren. Belanghebbenden kunnen nog wel in beroep tegen het besluit.

Geluidswal

Nu het bedrijf de vergunning heeft gekregen kunnen ze een subsidie aanvragen bij de Rijksoverheid. Zo de vergunning in werking treedt en de subsidie is toegekend kan de asfaltcentrale gebouwd gaan worden.

Voor direct omwonenden is er ook een voordeel: al jarenlang zijn er geluidsklachten over de motorcrossbaan op Lage Weide. Door de komst van de asfaltcentrale kan er een geluidswal gemaakt worden.