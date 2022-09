Vergunningsaanvraag voor vier windmolens van maximaal 270 meter hoog in Polder Rijnenburg in Utrecht

Rijne Energie heeft een vergunning aangevraagd voor vier windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop in Utrecht. De windmolens worden volgens de vergunningaanvraag maximaal 270 meter hoog. Als alles volgens planning verloopt kunnen de molens in 2026 draaien.

Polder Rijnenburg, het laatste woord is er nog lang niet over gezegd maar er zit weer wat beweging in. Met de aanvraag van een omgevingsvergunning en een natuurvergunning zet Rijne Energie een volgende stap om het gebied in te richten als energielandschap.

De vier windmolens kunnen genoeg elektriciteit produceren voor 27.000 huishoudens. Dat is een verdubbeling van de hoeveelheid groene energie die op dit moment wordt opgewekt in Utrecht. De gemeente en de provincie toetsen de komende maanden de vergunningaanvragen aan de geldende beleidskaders.

Wethouder Lot van Hooijdonk: “We zijn blij met deze vergunningaanvraag van Rijne Energie, het is een belangrijke concrete stap in dit grote en complexe project. Er is een wereldwijde klimaatcrisis, dus tempo maken is belangrijk.”

Er is twee tot drie jaar nodig voor de detailuitwerking en financiering van het plan en eventuele bezwaarprocedures. Voor de aansluiting van de windmolens op het elektriciteitsnet is een vernieuwing van hoogspanningsstation Oudenrijn nodig. Ook hier moeten nog de nodige procedures voor doorlopen worden. Volgens de huidige planning kunnen de vier windmolens in 2026 draaien. Dat is onder voorwaarde dat er op dat moment voldoende capaciteit is op het elektriciteitsnet om de elektriciteit te kunnen transporteren.

Verdere ontwikkelingen

De ogen blijven ook gericht op Polder Rijnenburg als het gaat om woningbouw, recreatie en roeiwater. In het huidige coalitieakkoord staat in ieder geval dat er tot 2035 geen woningbouw in het gebied gaat plaatsvinden, maar uiteindelijk moet er wel een nieuwe woonwijk komen.