Verhalen van omgekomen Oekraïense studenten te lezen tijdens tentoonstelling bij Universiteit Utrecht

De tentoonstelling Unissued Diplomas, waarin Oekraïense studenten worden uitgelicht die zijn omgekomen bij de Russische invasie, is nu te zien in de universiteitsbibliotheek op de Drift in Utrecht. Het is volgens de universiteit een ‘aangrijpende en confronterende’ tentoonstelling met verhalen over Oekraïense studenten die nooit zijn afgestudeerd.

In de hal van de universiteitsbibliotheek staan verschillende borden met daarop de verhalen van in totaal 36 Oekraïense studenten. Een van die verhalen gaat over de 22-jarige Sem Oblomei.

“Sem hield van de natuur en hij droomde van een leven in een ecodorp”, is te lezen op een van de borden. “Hij wilde zijn eigen thuisbibliotheek bouwen en had een reis naar Noorwegen gepland met zijn vriendin. Sem nam deel aan de bevrijding van Irpin en Boetsja. Uiteindelijk klom hij op tot commandant en vocht hij mee aan het oostfront. Twaalf dagen voordat hij sneuvelde trouwde hij met zijn geliefde vriendin.”

Aandacht voor de oorlog

Unissued Diplomas is een initiatief van Oekraïense studenten die op verschillende plaatsen in de wereld studeren. Met de tentoonstelling willen zij aandacht blijven vragen voor de oorlog en de prijs die Oekraïners dagelijks betalen in hun strijd voor vrijheid.

Tot het eind van dit jaar zijn de verhalen te lezen in de hal van de universiteitsbibliotheek aan de Drift. In januari verhuist de tentoonstelling naar de bibliotheek op het Utrecht Science Park.

