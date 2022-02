Verkiezingsagenda: dit vindt er deze week plaats in Utrecht

De gemeenteraadsverkiezingen komen langzaamaan om de hoek kijken en dat betekent dat er weer genoeg op de verkiezingsagenda staat. Van voorlichtingen tot debatten: een selectie van de activiteiten aankomende week met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht vind je hier!

Woensdag 16 februari en donderdag 17 februari



Wat: Help! Hoe zit het ook alweer met de verkiezingen?

Hoe laat: 19.30 tot 21.00 uur

Waar: Bibliotheek Kanaleneiland en Bibliotheek Zuilen

Dit houdt het in: ben je niet thuis op het gebied van de gemeenteraadsverkiezingen en zit je bomvol vragen? Dan kan deze voorlichting je wellicht uit de brand helpen. Tijdens deze interactieve bijeenkomst beantwoordt de griffie (adviseur en ondersteuner van de gemeenteraad) gedurende anderhalf uur vragen.

Donderdag 17 februari

Wat: Livestream van Political Junkies for Dummies (voor studenten)

Hoe laat: 19.00 tot 20.00 uur

Waar: online en fysiek in het theater op Padualaan 99, wel even aanmelden

Extra: het eerste drankje is gratis

Dit houdt het in: deze informatieve bijeenkomst kan je gewoon lekker vanaf de bank volgen. Let wel: het is gericht op jongeren en studenten die wegwijs proberen te worden in de wereld van de gemeenteraadsverkiezingen. Verschillende gasten komen spreken om duiding te geven.

Zaterdag 19 februari

Wat: Ondertekening Regenboog Stembusakkoord

Hoe laat: 14.30 uur

Waar: Stadhuis Utrecht

Dit houdt het in: een aantal gemeentelijke partijen ondertekent een akkoord als statement tegen alle vormen van uitsluiting en discriminatie. De deelnemende partijen beloven zich hier de komende vier jaar voor in te zetten.

Zaterdag 19 februari

Wat: Wijkdebat Utrecht Oost

Hoe laat: 16.00 tot 18.00 uur

Waar: Podium Oost Utrecht

Dit houdt het in: deelnemende partijen gaan in debat met elkaar. Tijdens het debat is er ook gelegenheid voor gesprekken, bijvoorbeeld met medebewoners maar ook met gemeenteraadsleden. Het is met name gericht op zaken die spelen in Utrecht-Oost.

