Verkiezingsdebat in stadhuis Utrecht, speciaal voor ouderen: ‘Ik miste geluid uit de wijken zelf’

In het stadhuis werd door Utrechtse ouderenorganisaties een debat georganiseerd, speciaal voor 65-plussers. Het doel was om die groep de kans te geven om zich goed te informeren. Zo kunnen ook de ouderen op 16 maart een bewuste stem uitbrengen. “Ik vraag me af of ze weten wat er speelt.”

Om ouderen te informeren kregen dertien politieke partijen de mogelijkheid om tijdens het debat hun standpunten en plannen op bepaalde terreinen toe te lichten. Vijf nieuwe partijen mochten hun standpunten kenbaar maken tijdens een pitch van anderhalve minuut. Onderwerpen die aan bod kwamen liepen uiteen van wonen tot meedoen in de samenleving en zorg.

Ondanks het feit dat de coronamaatregelen zo goed als afgeschaft zijn, was er beperkte ruimte voor fysiek publiek. In de zaal waren zo’n dertig mensen aanwezig: een mix van geïnteresseerden en sprekers. Het debat was ook vanuit huis te volgen. In de statige, grote zaal van het stadhuis zelf kon je op drie schermen zien hoe dat livestreambeeld eruitzag. Mensen zaten netjes op afstand van elkaar – onder de gouden kroonluchters – en werden voorzien van een recyclebaar pakje water.

Doorstromen en sociale huur

Rond kwart over twee ging het debat inhoudelijk van start. D66, PvdA, Student en Starter en de SP gingen in op de vraag: hoe organiseren we dat senioren doorstromen naar een geschikte woning? Uiteindelijk benadrukte elke partij dat er samengewerkt moet worden met ouderen. Een overkoepelende boodschap was daarnaast dat het aantal sociale huurwoningen moet worden uitgebreid, óók voor ouderen. Daarbij moeten woningen makkelijk aangepast kunnen worden aan de behoeften van senioren.

Hoewel het dus veel ging over samenwerken mét de ouderen, ging het vooral óver de groep. “We moeten kijken waar de behoeften van de senioren liggen”, zeiden meerdere partijen. Die leken op dit moment nog niet helemaal helder, waardoor de deelnemende partijen hun plannen moeilijk konden concretiseren. Gelukkig hield debatleider Elisabeth van den Hoogen de politici kort als het te langdradig dreigde te worden.

Óver in plaats van mét

Dat viel ook een deel van de ouderen in de zaal op, die de mogelijkheid hadden om tussendoor vragen te stellen. “Heel leuk, het bijbouwen van sociale huurwoningen, maar waar halen jullie de bouwvakkers vandaan?”, vroeg een vrouw. “Die zijn er nu al nauwelijks.”

Een man uit de zaal vroeg eerder al waarom ouderen überhaupt hun huis uit moeten om door te stromen. Ook hieruit bleek dat er bij het schrijven van de verkiezingsprogramma’s vooral óver de ouderen wordt gepraat en niet mét hen, terwijl vrijwel alle partijen dat laatste juist wel hopen te doen.

‘Ik mis geluid uit de wijken’

Dit herkent ook Marlies. “Het was een heel leuk debat, wat ik heb gemist is wat er leeft in de wijken. Wat wil de echte Utrechter en wat missen ze?”, zegt ze. “Ik vraag me af of ze weten wat er speelt.”

De 90-jarige Alie van der Hoef heeft naar eigen zeggen sowieso al niet zo’n hoge pet op van de Utrechtse politiek. Vooral de standpunten over het doorstromen naar andere woningen staan haar niet aan. Zelf woont ze al zestig jaar aan de Springweg. “Ouderen moeten allemaal maar opzij, maar als je ergens al zestig jaar woont, dan laat je jezelf toch niet wegjagen?”

Seniorenburgemeester Corrie Huiding sloot het debat af. Haar wens is dat er een seniorenwethouder komt. “Dat zou voor Utrecht enorm veel betekenen. Laat de ouderen in Utrecht niet in hun hemd staan”, eindigt ze.

