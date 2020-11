Verkoop eerste woningen Merwedekanaalzone loopt traag; Na bijna vijf maanden 18 van de 90 huizen verkocht

De verkoop van de woningen in het project De Nieuwe Defensie van de Merwedekanaalzone in Utrecht verloopt traag. Sinds eind juni staan 90 woningen van De Nieuwe Defensie te koop. Daarvan zijn nu 18 woningen verkocht en 27 woningen op optie.

Er is een woningcrisis in Nederland. Ook in Utrecht is er veel meer vraag naar woningen dan aanbod. De huizen in het project De Nieuwe Defensie gaan echter niet als warme broodjes over de toonbank, de verkoop loopt traag.

De woningen in de Nieuwe Defensie, zoals het project genoemd is, zijn de eerste huizen in de Merwedekanaalzone die in de verkoop gaan. Fase 1A en 2 tellen in totaal 167 woningen, waarvan er al bijna vijf maanden 90 woningen in de verkoop staan. Sinds eind juni zijn er 18 woningen verkocht. Op 27 huizen heeft iemand een optie genomen en 45 woningen zijn nog beschikbaar. Opvallend in een stad waar heel veel vraag is naar woningen.

BPD

Ontwikkelaar BPD erkent dat de verkoop minder hard gaat dan ze hadden gehoopt, maar zegt wel nog steeds huizen te verkopen. Op de website van het project is te zien dat de bouw pas gaat starten als 70 procent van de woningen verkocht is, maar BPD gaat ervan uit dat er geen vertraging komt. “We willen gewoon gaan starten conform planning. Het terrein is bijna bouwrijp gemaakt en wordt begin december aan ons opgeleverd. Dan moeten de voorbereidende werkzaamheden gaan beginnen. In januari willen we beginnen met bouwen”, zegt een woordvoerder van BPD.

“Het is gebruikelijk dat woningen in dergelijke projecten gedurende de bouw worden verkocht. Gelet op de goede locatie en de kwaliteit van De Nieuwe Defensie, hebben wij er alle vertrouwen in dat dit hier ook het geval zal zijn”.

Prijzen

De woningen kwamen eerder dit jaar al in het nieuws. De hoge prijzen deden de wenkbrauwen fronzen in de lokale politiek. Appartementen zijn te verkrijgen vanaf 371.000 euro, een rijtjeshuis is te koop vanaf 760.000 euro. De gemeente noemde de prijzen een ‘dure les’. Wethouder Kees Diepeveen gaf toen aan dat er niet genoeg gestuurd is door de gemeente.

Volgens BPD zijn de prijzen in De Nieuwe Defensie overigens niet hoger dan die van vergelijkbare woningen in de rest van de stad. “In Merwede, deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone, worden straks naast sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en midden huurwoningen gerealiseerd. In deelgebied 4, De Nieuwe Defensie, worden ook sociale huurwoningen en zelfs midden huurwoningen gerealiseerd, maar ligt de nadruk op grotere koopwoningen”, zegt de woordvoerder. “Dit project richt zich op gezinnen en vitale senioren die graag in de luwte van het drukke centrum willen wonen, met alle voorzieningen en het centraal station binnen handbereik.”