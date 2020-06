Eerste prijzen voor woningen Merwedekanaalzone bekend: tussen 371.000 en 1.400.000 euro  

De eerste prijzen zijn bekendgemaakt van nieuwe woningen in de Merwedekanaalzone in Utrecht. Appartementen zijn te verkrijgen vanaf 371.000 euro, een rijtjeshuis is te koop vanaf 760.000 euro.

In de Merwedekanaalzone in Utrecht komen duizenden nieuwe woningen. Die huizen zijn ook hard nodig want er is een flink tekort in de stad. Van het eerste gedeelte, het voormalige Defensieterrein nabij Villa Jongerius, zijn nu de woningprijzen bekendgemaakt.

1.400.000 euro

Er komen 600 woningen in dit gebied, dat omgedoopt is tot De Nieuwe Defensie. Van deze woningen gaan binnenkort de eerste 167 de verkoop in. Op de website is te lezen dat appartementen van 66 vierkante meter, met twee kamers, te koop zijn voor 371.00 euro. Daarmee is dat de goedkoopste woning van het aanbod.

Een rijtjeshuis met vijf kamers en met 145 vierkante meter oppervlakte is te koop vanaf 760.000 euro. De duurste woning in de buurt is een appartement van 271 vierkante meter met vijf kamers, daar wordt 1.400.000 euro voor gevraagd.

600 woningen

De bouw van de 600 woningen gaat in zes fases. De eerste woningen gaan binnenkort in de verkoop. Die moeten eind 2022 en eind 2023 opgeleverd worden. De huizen zijn gasloos en er komen groene daken en zonnepanelen. Ook komen er ondergrondse parkeergarages, wordt de buurt autoluw en komt er veel groen op straat.

In een later stadium komt er ook een flat van 70 meter langs de Overste den Oudenlaan. Een ander opvallend plan is een zogeheten ‘sky-walk’, die overdag toegankelijk is voor publiek. Aan deze sky-walk komen dak(moes)tuinen voor bewoners en enkele woningen.

Een deel van de woningen in de buurt gaat ook verhuurd worden, dat gebeurt via woningbouwcorporatie Mitros. Naast de eerste 167 koopwoningen komen er ook 80 sociale huurwoningen.