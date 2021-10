Verlichting van bruggen, reclameobjecten, molens, watertorens en kerken in Utrecht gaat voor paar uurtjes uit

De verlichting van bruggen, reclameobjecten, molens, watertorens en kerken in Utrecht gaat zaterdagavond tussen 19.00 en 23.00 uit. Met de Nacht van de Nacht, zoals het landelijke initiatief heet, wil een collectief van organisaties aandacht vragen voor lichtvervuiling en energiebesparing op verlichting. De gemeente Utrecht doet mee en roept bedrijven en andere instellingen op om ook mee te doen.

De lampen gaan zaterdag onder meer uit bij de Domtoren, Janskerk, Dafne Schippersbrug, en de overkapping bij busstation Leidsche Rijn. Volgens de gemeente kan onnodig lichtgebruik zowel mens als dier verstoren in het natuurlijke ritme en verspilt het energie.

De gemeente schrijft dat er de afgelopen jaren in Utrecht ook permanente wijzigingen zijn aangebracht om lichtvervuiling tegen te gaan. Niet-noodzakelijke buitenverlichting van bijvoorbeeld gebouwen gaat in het grootste deel van de stad standaard uit van 23:00 uur tot 07.00 uur en in de binnenstad vanaf 00.00 uur, met uitzondering van de Dom. De noodzakelijke verlichting, zoals lantaarnpalen, dimt standaard met 50 procent, in woonwijken tussen 23:00 uur en 07.00 uur en in de binnenstad tussen 00.00 uur en 07.00 uur.

Oproep

Kees Diepeveen (wethouder Openbare Ruimte): “We richten de openbare verlichting zo efficiënt en dier- en mensvriendelijk mogelijk in. Zo zorgen we bij vervanging van de openbare verlichting naar led-verlichting ook dat deze geen uitstraling meer naar boven heeft en bij verlichting aan het water schermen we de zijden aan het water af om nachtdieren zoals vleermuizen niet te verstoren. Daarnaast zorgen we dat deze nieuwe led-verlichting een warmere lichtkleur heeft, wat ook beter is voor de dieren.

De gemeente Utrecht roept bedrijven, onderwijsinstellingen, sport- en woningbouwverenigingen en anderen op om ook te kijken naar de mogelijkheden om lichtvervuiling tegen te gaan.