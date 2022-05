Vernieuwde Pandhof Sinte Marie in Utrechtse binnenstad feestelijk geopend

De opnieuw ingerichte Pandhof Sinte Marie in Utrecht is dinsdag in aanwezigheid van vele belangstellenden feestelijk geopend. Daarnaast kregen de vier initiatiefnemers van het project uit handen van wethouder Anke Klein een stedelijke onderscheiding.

Het begon allemaal in 2018 toen Emma van den Dool, Marieke Renou, Claudia Hoejenbos en Lies Muller aanklopten bij Wijkbureau Binnenstad. Ze hadden via hun stichting Pandhof Sinte Marie en in samenwerking met landschapsontwerper Mintske Sijsma een plan gemaakt om het Maria Majorplein – dat een deel van de pandhof beslaat – aantrekkelijker te maken.

Zo is onder meer het hekwerk en de bestrating zó aangepast dat het beter aansluit op de plattegrond van de Mariakerk die op de grond met stenen te zien is. Rondom de bomen is nu plek voor extra groen en ook zijn er losse stoelen op het plein geplaatst. Aan het hekwerk is over de gehele lengte een bank geïntegreerd en ook is er aan kunst gedacht. Zo heeft beeldhouwer Tom Kalle uit een groot een rotsblok een fontein gemaakt en de muurschildering van De Strakke Hand, die al vorig jaar zomer werd onthuld, behoort ook tot het plan.

Tekst loopt door onder afbeelding

Trots

“Ik ben ontzettend trots op Emma, Marieke, Claudia en Lies”, zei wethouder Klein. “Deze pandhoveniers hebben het initiatief genomen en het project van begin tot eind begeleid. Zij maakten het plan voor de inrichting van het plein en de gemeente voerde het uit. De vrijwilligers zorgden via fondsen, bedrijven en crowdfunding voor extra geld bovenop het budget van de gemeente. Zo konden alle plannen ook echt uitgevoerd worden. Het is een vernieuwende manier van samenwerken waar we positief op terugkijken.”

De vier initiatiefnemers, die al meer dan 20 jaar de tuin bij de pandhof onderhouden, kregen tot hun grote verrassing ook nog een stedelijke onderscheiding. Zij kregen deze speld van de stad uit handen van de wethouder. Tot slot werd naast de ingang van de pandhof een nieuw straatnaambord onthuld met daarop de tekst ‘Maria Majorplein’.