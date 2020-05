Video: ‘Agenten in burgerkleding worden belaagd in Kanaleneiland’

Op sociale media circuleren videobeelden waar agenten in burgerkleding in Kanaleneiland op te zien zouden zijn en belaagd worden. De politie wil geen commentaar geven op de video; ze willen niet bevestigen of ontkennen dat het om politiepersoneel gaat.

Op de video is te zien hoe meerdere mannen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland achtervolgd en uitgescholden worden. Het zou om agenten in burgerkleding gaan. De beelden worden massaal gedeeld op sociale media, onder andere PVV-leider Geert Wilders heeft de video op Twitter geplaatst.

De politie in Utrecht laat weten de video te kennen, maar zegt ook dat het niet verstandig is om te reageren op de beelden.