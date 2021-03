Videoserie over de Domkerk #5: de constructie van het bijzondere bouwwerk

De Domkerk is iedere dag open, maar door corona is dat beperkt. Daarom nemen we kijkers met deze videoserie mee door het iconische gebouw. In zeven afleveringen worden plekken getoond waar bezoekers – voor corona – massaal konden komen, maar ook op plekken die normaal gesloten bleven. In deze aflevering: de constructie van het bouwwerk.



Everard Bisschop is projectleider bij Van Hoogevest Architecten. Samen met hem nemen we een kijkje achter de schermen op unieke plekken in de Domkerk. Hij weet van alles te vertellen over de constructie van het monument.

Aflevering 1 is hier terug te kijken, aflevering 2 op deze plek, voor aflevering 3 klik hier en aflevering 4 terugkijken kan hier.

Vrienden van de Domkerk

In de veertigdagentijd publiceren de Vrienden van de Domkerk elke zaterdag een mini-documentaire over de Domkerk. Elke aflevering vertelt een deskundige iets over een kunstschat of een bijzonder onderdeel van het gebouw, zoals een graftombe, de glas-in-loodramen, het orgel of onbekende sculpturen aan de buitenkant.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan onderhoud en restauratie van dit bijzondere middeleeuwse monument. Zo blijft de Domkerk ook in tijden van corona digitaal zichtbaar voor iedereen.