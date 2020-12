Zes wethouders waarschuwen in brief aan minister voor leegstand door coronacrisis

De wethouders van Economische Zaken van Utrecht en andere grote steden luiden de noodklok. Ze waarschuwen voor ‘ernstige gevolgen’ van de coronacrisis voor de binnenstad.

De aanhoudende crisis zou veel leegstand als gevolg hebben, stellen de wethouders. “We willen voorkomen dat we door de crisis eerst een onnodig grote achterstand oplopen, alvorens we met herstel aan de slag gaan”, schrijven de wethouders uit Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen in een brief aan minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken.

De wethouders zeggen zich zorgen te maken om de binnensteden. Die zouden in de eerste maanden van de crisis al extreem zwaar zijn getroffen. Naar verwachting heeft de huidige lockdown een nog grotere impact op de binnensteden, terwijl ze al zwaar onder druk zouden staan.

De nieuwe coronamaatregelen zouden als gevolg hebben dat veel bedrijven vestigingen moeten sluiten of helemaal failliet gaan. Dat betekent meer leegstand in de binnenstad. De wethouders zeggen weinig invloed te hebben op de plaatsen waar panden leeg komen te staan.

‘Verloedering en ondermijning’

“We hebben onvoldoende instrumenten om hierop te sturen”, stelt de Utrechtse wethouder Klaas Verschuure. “We vinden het risico te groot dat dit vastgoed in ongewenste handen komt, verloedering intreedt en ondermijning dreigt. Dit tast het unieke karakter van de grote binnensteden direct aan, wat uiteindelijk negatief uitwerkt op het vestigingsklimaat van Nederland.”

In de brief aan Wiebes en Keijzer stellen de wethouders voor dat de gemeenten meer ruimte krijgen om te ‘experimenteren’ met veilige maatregelen, om zo voor een beter uitzicht voor de ondernemers in de binnenstad te kunnen zorgen. Wat het experimenteren precies inhoudt, wordt in de brief niet toegelicht.

De brief van de wethouders is hier te lezen.

Leegstand in Utrecht

De leegstand in de Utrechtse binnenstad neemt toe. Althans, dat zeggen de gemeente en Centrummanagement Utrecht. Sinds de coronacrisis heeft het centrum van Utrecht te maken met een daling van het aantal bezoekers.

Hoewel het op sommige momenten in de afgelopen maanden nog relatief druk was, zijn er over de gehele linie minder mensen. En hoewel sommige bedrijven profiteren van de coronacrisis zien veel winkels en horecabedrijven de omzet flink dalen.