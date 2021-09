Vijgenboom aan Utrechtse Oudegracht krijgt als eerste de status ‘Zaailing Gewenst’

De 50 jaar oude vijgenboom aan de Oudegracht heeft als eerste de status ‘Zaailing Gewenst’ gekregen. Wethouder Lot van Hooijdonk bevestigde het eerste label aan de boom. Ze riep ook andere Utrechters op om de labels op te hangen aan bomen die ze willen houden.

Het is de eerste vijgenboom van Nederland, die uit de werfmuur groeit, ter hoogte van Oudegracht 266. “Hij groeit in ideale omstandigheden”, vertelt ‘Bomenburgemeester’ Frank van den Brink. Hij is boomtechnisch adviseur voor de gemeente en zorgt al 45 jaar voor de boom, wat eigenlijk niet in zijn takenpakket zit.

“De wortels groeien rond verwarmingsbuizen. Waar ‘ie zijn voedsel vandaan haalt, weet ik niet”, zegt Van den Brink. De stam van de vijgenboom is inmiddels 25 centimeter dik en de takken moeten bijna jaarlijks gesnoeid worden. Door de zaailing als ‘statushouder’ op te nemen in het systeem van de gemeente, moet dat snoeien regelmatig gaan gebeuren.

‘Toevallig Groen’

Groenkunstenaar Hans van Lunteren is een van de initiatiefnemers van het project ‘Toevallig Groen’, dat vanaf vandaag in de hele stad van start gaat. Van Lunteren legt uit dat dit project laat zien dat stedelijk groen zich op natuurlijke wijze kan ontwikkelen.

Groen hoeft volgens hem niet altijd aangeplant te worden. “We willen hiermee een strategie ontwikkelen die in beeld brengt wat de kwaliteit van toevallig groen is. Het doel is dat spontaan ontkiemde bomen niet zomaar weggehaald worden.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Spontaniteit

“De werkprocessen van de gemeente verhouden zich slecht met spontaniteit in de natuur”, zegt Lot van Hooijdonk. “Door de bomen die gewenst zijn een status te geven, kunnen we als gemeente verder overleggen wat we ermee kunnen doen.” Het blijft wel een afweging of zaailingen daadwerkelijk kunnen blijven staan.

“Per boom moet worden gekeken of de ruimte rondom de boom geen andere functie heeft, zoals een parkeerplaats, of dat de boom andere plannen of andere natuur mogelijk in de weg zit.” De wethouder roept Utrechters op om zelf ook de labels te bevestigen aan bomen die ze willen behouden, en om te helpen de bomen in kaart te brengen voor de gemeente.

Labels bestellen en gewenste bomen aangeven kan via de website van Toevallig Groen.

In een 12-delige serie artikelen in DUIC en een tv-serie bij RTV Utrecht wordt een aantal van de markantste bomen geportretteerd. Neem de nieuwste DUIC-krant mee om het eerste artikel te lezen.