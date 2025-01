Voetbalsupporters kunnen voortaan met de tram naar wedstrijden FC Utrecht

Voetbalfans kunnen voortaan met de tram naar wedstrijden in de Galgenwaard. Op wedstrijddagen gaat de tram in beide richtingen over de hele lijn rijden, dus vanaf Utrecht Science Park tot aan IJsselstein en Nieuwegein, en andersom. De uitgebreide dienstregeling geldt voor het eerst tijdens de Eredivisiewedstrijd van FC Utrecht tegen AZ op zaterdag 18 januari. Volgens FC Utrecht gaat hiermee een langgekoesterde wens van supporters, de club, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht in vervulling.

Het uitbreiden van de dienstregeling volgt op een tweetal succesvolle pilots in 2024. Bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles namen ruim 3000 mensen de tram, een veel hoger aantal dan bij de inzet van pendelbussen, waar doorgaans 1200 supporters gebruik van maken. Het succes was voor een groot deel van de Utrechtse politiek dan ook aanleiding te pleiten voor het structureel laten rijden van de tram op wedstrijddagen.

Dienstregeling

De uitgebreide dienstregeling op wedstrijddagen ziet er als volgt uit: op zaterdagen rijden de extra trams tussen 8.00 tot 23.30 uur en op zondagen tussen 10.30 tot 23.30 uur. Als FC Utrecht door de week speelt, rijden de trams langer door: tot 23.30 uur. Op zaterdag 1 maart zijn werkzaamheden gepland. De dienstregeling voor deze dag is daarom nog niet bekend.

De pendelbussen die tot nu toe tijdens de wedstrijden worden ingezet, vanaf Utrecht Centraal en het Utrecht Science Park, rijden voortaan niet meer.