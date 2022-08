Voetgangers en fietsers in Utrecht naarstig op zoek naar oversteek nu hekken van parcours sluiten

Nu de hekken langs de route van de eerste etappe van de Vuelta in Utrecht sluiten zijn voetgangers en fietsers naarstig op zoek naar een plek om naar de overkant van het parcours te komen. Een groot gedeelte van de binnenstad is afgesloten.

De renners starten op de route om 16.00 uur met trainen. De echte start is rond 18.30 uur. De verwachting is dat de laatste ploeg rond 20.25 uur aankomt bij de finish. Tot die tijd zal het oversteken van het parcours op veel plekken onmogelijk zijn.

Even voor 15.30 uur waren rond het Ledig Erf, Vondellaan en de Bleekstraat veel mensen op zoek naar een plek om over te steken. De aanwezige verkeersregelaars wisten ook niet waar dit kon. Terwijl de hekken sloten moesten voetgangers en fietsers verder zoeken. Volgens de digitale kaart zijn er een aantal oversteekplekken voor mensen die het parcours over willen.

Ondertussen vult de stad zich langzaam met wielerliefhebbers voor de eerste etappe.