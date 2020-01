Vondst dode baby in Utrecht op Coldcasekalender

Op de nieuw Coldcasekalender van de politie staat één Utrechtse zaak: de vondst in 2006 van een dode baby tussen het vuilnis. De zaak is tot op heden niet opgelost. Het kindje kreeg de naam Renée van Utrecht.

De politie brengt jaarlijks een coldcasekalender uit om oude zaken die nog niet opgelost zijn onder de aandacht te brengen. De kalender wordt online, in gevangenissen en tbs-instellingen verspreid.

Vuilverwerkingsbedrijf

Dit jaar staat de zaak van Renée van Utrecht op de kalender. Te lezen is: “Op maandagochtend 30 oktober 2006 doen medewerkers van een groot vuilverwerkingsbedrijf aan de Uraniumweg in Utrecht een lugubere ontdekking: tussen al het vuilnis ligt het dode lichaampje van een pasgeboren baby.”

Het is een meisje, blank of licht getint en 50 cm groot. Die lengte past bij een voldragen zwangerschap. De doodsoorzaak van het babymeisje is onbekend. Het is ook niet precies bekend hoe lang het kind tussen het vuilnis heeft gelegen, het kan een paar uur zijn en maximaal 3 dagen.

Vragen

De moeder moet in 2006 zwanger zijn geweest en ze zal uitgerekend zijn geweest in of rond oktober. Waarschijnlijk hebben mensen uit haar omgeving nooit een baby bij haar gezien. Het kind werd begraven op begraafplaats Daelwijck.

De politie heeft nog veel vragen: Wie is dit meisje? Hoe is zij overleden? En wie is de moeder? Heeft u meer informatie? Laat het alstublieft weten.

Er is een beloning uitgeloofd van 15.000 euro.