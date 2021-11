Voor de derde keer moet politie in actie komen voor dronken overlastgevers bij Utrecht Centraal Bron: Instagramaccount Politie Utrecht Centrum

Voor de derde keer in een korte periode moest de politie in actie komen voor een groep beschonken overlastgevers op het Stationsplein in Utrecht. Omdat het om dezelfde personen ging besloten de agenten ze direct aan te houden.