Voorlopig niet met de tram naar FC Utrecht; tot zeker eind 2025 geen trams in het weekend naar Utrecht Science Park

Er gaan nog tot zeker eind 2025 geen trams naar Utrecht Science Park in de late avonden en weekenden. Volgens de provincie Utrecht zal de tram op die momenten te weinig reizigers trekken en daarbij zijn de kosten te hoog.

De gemeente Utrecht ontvangt van omwonenden van de tramlijn regelmatig reacties dat ze een tramverbinding tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park missen. Ook verschillende bedrijven, waaronder Stadion Galgenwaard en FC Utrecht, zouden graag zien dat er tijdens voetbalwedstrijden in het weekend trams rijden.

De provincie heeft daarom aan bureau Goudappel gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken. Er is gekeken naar een ‘minimale’ en een ‘maximale’ variant. In de minimale variant zouden er in het weekend trams rijden op het moment dat winkels opengaan. In de maximale variant zouden de trams ook in de avonduren rijden, op zaterdag acht keer per uur en op zondag vier keer per uur. De minimale variant zou 300.000 euro per jaar kosten en de maximale variant 700.000 euro.

Weinig nieuwe reizigers

Volgens de provincie zou de tram op een gemiddelde zaterdag in totaal rond de 2.100 reizigers trekken en op zondag 1.300. Dat komt neer op het aantal reizigers van een rustige stadsbuslijn in Utrecht. De tram zou zo’n 10 procent nieuwe reizigers trekken, wat neerkomt op 210 nieuwe reizigers op een zaterdag en 130 op zondag. De extra opbrengsten daarvan zouden rond de 21.000 euro zijn, terwijl de kosten voor onderhoud en personeel toe zouden nemen tot 300.000 euro per jaar.

Dan is er ook nog gekeken naar de gevolgen van het laten rijden van trams tijdens wedstrijden van FC Utrecht. Volgens de provincie vraagt dat om de inzet van extra veiligheidspersoneel. Ook zijn de tramhaltes bij het stadion niet ruim genoeg voor grote aantallen extra reizigers. Er wordt nog wel verder gekeken naar de mogelijkheid om de tram een uur langer door te laten rijden op dagen dat FC Utrecht doordeweeks wedstrijden speelt.