Voorlopig ontwerp van nieuwe inrichting Oudenoord – Kaatstraat in Utrecht bekend

De gemeente Utrecht heeft het voorlopige ontwerp voor de herinrichting van het kruispunt tussen Oudenoord en de Kaatstraat bekendgemaakt. De gemeente wil de route van de Kaatstraat richting de Kardinaal de Jongweg veiliger maken voor voetgangers en fietsers en daarom is een afslagverbod richting de Kaatstraat in de plannen opgenomen.

De zogenoemde Votulastroute – van de Kaatstraat tot en met de Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/Ingenhouszstraat en Pieter Nieuwlandstraat – is een veelgebruikte route om met de auto vanaf de binnenstad naar de Kardinaal de Jongweg te gaan. De straten zijn alleen niet bedoeld voor doorgaand autoverkeer en daarom wordt de route nu aangepakt.

Onderdeel daarvan is het opnieuw inrichten van de kruising tussen Oudenoord en de Kaatstraat. Het is de bedoeling dat auto’s straks niet meer kunnen afslaan vanaf de Oudenoord richting de Kaatstraat. Fietsers, openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten kunnen wel nog rechtsaf. De Kaatstraat moet verder groener worden.

Als de Kaatstraat in één richting niet meer te gebruiken is – zoals dus het plan is – krijgt de route David van Mollemstraat, Draaiweg en Talmalaan te maken met meer verkeer. De veiligheid op de David van Mollemstraat en de Draaiweg moet verbeterd worden door de fietsstroken daar te verbreden of toe te voegen. Ook komen daar nieuwe oversteekplaatsen. Op de Zeedijk worden maatregelen genomen om doorgaand verkeer tegen te gaan.

De kruising Oudenoord – Kaatstraat, de David van Mollemstraat en de Zeedijk vormen fase één van de werkzaamheden. Nog voor de zomer worden de verkeersbesluiten gepubliceerd en kan er eventueel bezwaar worden gemaakt tegen de plannen. Na de zomer begint dan de uitvoering van het project. De maatregelen op de David van Mollemstraat en de Draaiweg worden eerst uitgevoerd, zodat die klaar zijn als de route via de Kaatstraat onmogelijk wordt en verkeer dus een andere route gaat kiezen.

