Voormalig Befu-terrein in Utrechtse wijk Hoograven gekraakt

Een aantal mensen heeft afgelopen week een braakliggend stuk grond aan de Verlengde Hoogravenseweg in Utrecht gekraakt. Zaterdagavond is de politie een kijkje komen nemen en zijn er twee krakers gearresteerd omdat zij zich niet wilden identificeren.

Het gaat om het voormalige terrein van betonmolencentrale Befu dat naast Bar & Bistro Op Zuid ligt en tussen het Merwedekanaal en de Liesbosweg. Het gebied is met een hek afgesloten van de publieke ruimte. De krakers, naar eigen zeggen een groep jonge woningzoekenden, zijn met tenten en caravans het terrein opgegaan om vervolgens een alternatieve woongroep te beginnen.

Zaterdagavond informeerde de groep de politie. Agenten kwamen volgens één van de krakers vrij snel een kijkje nemen. Zij zouden hebben aangegeven niet over te gaan tot ontruiming. Wel is de politie het terrein opgegaan om de mensen te identificeren. Twee personen die weigerden mee te werken zijn gearresteerd.

Volgens de krakers was er sprake van huisvredebreuk toen de agenten het terrein opkwamen. “De identificatieplicht geldt niet binnen de grenzen van je woning. We vinden het onrechtmatig om je thuis te moeten legitimeren.”

Woningen

De gemeente is eigenaar van het voormalige Befu-terrein. In 2017 werd bekend dat er woningen gebouwd zouden worden op de grond. De bouw zou eind 2019 starten, maar er is tot op heden nog niks ondernomen. De krakers zeggen te vrezen dat het terrein nog jaren leeg blijft staan.

“Wij hebben voor dit terrein gekozen omdat de gemeente Utrecht niet genoeg doet om alternatieve woonvormen te stimuleren en faciliteren, zoals het wonen in een bus, bouwkeet of tiny house”, zegt Lotte, één van de bewoonsters. “We willen hier een leuke, rustige en alternatieve woongemeenschap creëren, waar ook ruimte is voor sociale en culturele initiatieven.”

De krakers geven tot slot aan de plannen van de gemeente niet in de weg willen zitten. Ze hopen daarnaast op goed contact met zowel de gemeente als de omwonenden. Of de krakers daadwerkelijk op het terrein kunnen blijven is niet bekend.